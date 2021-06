इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने श्रीलंका के खिलाफ 23 जून से शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा कर दी है. इस टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने 16 खिलाड़ियों का चयन किया गया है. ऑलराउंडर क्रिस वोक्स (Chris Woakes) की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है. वोक्स आखिरी बार नवंबर 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे. इस बीच ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes), तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) और सरे के रीस टॉप्ले (Reece Topley) को चोटिल होने के कारण इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया है.

इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा, “टी20 विश्व कप में अब कुछ महीने शेष रह गए है. ऐसे में हम अपनी टीम को उत्तम करने में जुटे हैं. हम चाहते हैं कि टीम सभी सीरीज जीते और टूर्नामेंट को देखते हुए तैयारियां करे.”

England name 16-member squad for the home T20I series against Sri Lanka.

Chris Woakes returns to the T20I side for the first time since 2015 👏#ENGvSL pic.twitter.com/6uH1gYw157

— ICC (@ICC) June 12, 2021