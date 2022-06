इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय मोर्गन पिछले कुछ महीनों से खराब बल्लेबाजी फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे थे। हाल ही में नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में वह दो बार खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद वह तीसरे मैच में वह ‘ग्रोइन इशू’ के चलते मैदान पर नहीं उतरे। मोर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड ने साल 2019 में पहली बार 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था।

इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट करते हुए इयोन मोर्गन के योगदान के लिए शुक्रिया अदा किया। इंग्लैंड क्रिकेट ने लिखा, “रिकॉर्ड ब्रेकर, हिस्ट्री मेकर, हमारे महानतम। थैंक्यू मोर्गन।”

इयोन मोर्गन ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, “मैंने जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा संजो कर रखूंगा और सबसे ज्यादा याद रखूंगा, वे यादें हैं जिन्हें मैंने कुछ सबसे महान लोगों के साथ बनाया है जिन्हें मैं जानता हूं।”

“I’m hugely proud of what I have achieved, but what I will cherish and remember most are the memories I made with some of the greatest people I know.”#ThankYouMorgs ?

