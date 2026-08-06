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ENG VS PAK: पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुआ इंग्लैंड का स्टार ऑलराउंडर

तेज गेंदबाज सैम कुक की इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है, उन्होंने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वहीं ओली पोप और ब्राइडन कार्स की टेस्ट टीम में वापस लौटे हैं.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 04:06 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 04:06 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 04:06 PM IST

England Squad

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England Squad for Pakistan Test Series: पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. घुटने की चोट के कारण जैकब बेथेल पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. ओली पोप, ब्राइडन कार्स और डैन लॉरेंस शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए चुनी गई 16 सदस्यीय टीम में वापस आ गए हैं.

डैन लॉरेंस दो साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं. उन्होंने सरे के लिए काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और इस सीज़न में डिवीज़न वन में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. 29 साल के लॉरेंस छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, जबकि जेमी स्मिथ सातवें नंबर पर खिसक जाएंगे. स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की हालिया टेस्ट सीरीज़ में एक स्थान ऊपर बल्लेबाजी की थी.

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बेथेल को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में लगी थी चोट

जॉर्डन कॉक्स, जिन्होंने इस गर्मी की शुरुआत में ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, वह बेथेल की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. बेथेल को पिछले महीने भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे सीरीज़ के दौरान दाहिने घुटने में चोट लगी थी और वह पाकिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज़ से बाहर रहेंगे.

सैम कुक, ओली पोप और ब्राइडन कार्स की वापसी

पेसर सैम कुक की टीम में वापसी हुई है, उन्होंने पिछले साल ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. वहीं, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड की हार के बाद पहली बार पोप और कार्स की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, कार्स कुछ महीनों तक चोट के कारण बाहर थे, जबकि बल्ले से औसत प्रदर्शन के बाद पोप को टीम से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था.

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19 अगस्त से होगी टेस्ट सीरीज की शुरुआत

पाकिस्तान के खिलाफ़ टेस्ट सीरीज़ जो 19 अगस्त को हेडिंग्ले में शुरू होगी, इंग्लैंड का पहला असाइनमेंट होगा. जो रूट 2022 में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद फिर से फुल-टाइम कप्तान के तौर पर वापसी करेंगे, हाल ही में स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम के कोच के तौर पर मैकुलम की जगह नियुक्त किया गया था, लेकिन वे साल के आखिर में इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान ही ज़िम्मेदारी संभालेंगे. पाकिस्तान सीरीज़ के लिए मार्कस ट्रेस्कोथिक अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभाएंगे.

टीम के बारे में बात करते हुए इंग्लैंड के पुरुष राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा, हमने शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए ऐसी टीम चुनी है जिसमें उभरते हुए टैलेंट और पाकिस्तान की मज़बूत टीम के खिलाफ़ ज़रूरी अनुभव के बीच संतुलन है.

WTC प्वॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर है इंग्लैंड की टीम

पहला टेस्ट लीड्स में खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में होगा. तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 सितंबर से एजबेस्टन में खेला जाएगा. इंग्लैंड अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में सातवें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान, जिसने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ टेस्ट सीरीज़ बराबर की थी, आठवें नंबर पर है.

इंग्लैंड की टीम:

जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, सैम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, डैन लॉरेंस, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ, जोश टंग.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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