इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज 2022 तक स्थगित

England tour of Netherlands postponed to May 2022: इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच अगले साल 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण इस सीरीज को मई 2022 तक स्थगित कर दिया गया। ये सीरीज आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा थी।

रॉयल डच क्रिकेट संघ (केएनसीबी) ने कहा कि बिना दर्शकों के मैच खेलने की संभावना के कारण श्रृंखला को एक साल के लिये स्थगित करने के लिये बाध्य होना पड़ा।

केएनसीबी ने एक बयान में कहा, ‘कोविड-19 महामारी को लेकर चल रही अनिश्चितता के बरकरार रहने और तीन मैचों के आयोजन के दूरगामी परिणामों को देखते हुए केएनसीबी और इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के बीच चर्चा हुई थी।’ उन्होंने कहा, ‘इन मैचों को बिना दर्शकों के खेलना केएनसीबी के लिए व्यवहार्य विकल्प नहीं था और ईसीबी ने इस स्थिति को समझ लिया।’