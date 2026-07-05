महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है. जिसमें इंग्लैंड की टीम के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया है. मेजबान टीम के नाम पर एक ही टी20 वर्ल्ड कप संस्करण में सबसे ज्यादा बार टॉस हारने का ‘अनचाहा रिकॉर्ड’ जुड़ गया है. वहीं पेरी सबसे ज्यादा टी20 विश्व कप का फाइनल खेलने के मामले में एलिसा हीली की बराबरी पर आ गई हैं.

इंग्लैंड के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

इंग्लैंड ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 7 में से 6 बार टॉस गंवाया है. इस टीम ने अभियान के अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की थी. इसके बाद अगले मुकाबले में आयरलैंड के विरुद्ध टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. इसके बाद इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मुकाबलों में टॉस गंवाए.

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सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सिक्के का उछाल इंग्लैंड के पक्ष में नहीं रहा था. हालांकि, सभी छह मैच इंग्लैंड ने अपने पक्ष में किए.इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इससे पहले 3 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले गए हैं. जिसमें हर बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया है. ऐसे में इंग्लैंड इस बार इतिहास बदलना चाहेगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 9 में से 6 संस्करण में ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है.

एलिस पेरी ने रचा इतिहास

एक तरफ इंग्लैंड ने 7 बार टॉस गंवाकर ‘अनचाहा रिकॉर्ड’ बनाया. तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिस पेरी ने रिकॉर्ड बनाया. जो अपना 7वां विमेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही हैं. एलिस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार फाइनल खेलने के मामले में हमवतन एलिसा हीली की बराबरी पर आ गई हैं.

नैट साइवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, ऐलिस कैप्सी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, लिंसी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल के साथ खिताबी मैच में उतरी है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम सोफी मोलिनेक्स की कप्तानी में जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), किम गार्थ और लूसी हैमिल्टन के साथ यह ऐतिहासिक मैच खेल रही है.