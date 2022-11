इंग्लैंड ने ऐडिलेड में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि वह परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहते हैं. ऐडिलेड में इंग्लैंड ने अपनी टीम मे दो बदलाव किए हैं. चोट के चलते बल्लेबाज डेविड मलान और तेज गेंदबाज मार्क वुड नहीं खेल रहे हैं. इनके साथ पर फिल सॉल्ट और क्रिस जॉर्डन को जगह मिली है. वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साफ किया कि उन्होंने टीम में कोई चेंज नहीं किया है.

ऐडिलेड के पुराने आंकडो़ं को देखें तो भारत की जीत का दावा और मजबूत हो गया है. ऐडिलेड ओवल पर खेले गए 11 पुरुष टी20 इंटरनैशनल मुकाबलों में टॉस जीतने वाली टीम मैच नहीं जीती है.

