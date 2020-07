ENG vs IRE: आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मोइन अली को मिली बड़ी जिम्‍मेदारी, ये है पूरा शेड्यूल

कोरोना महामारी (Coronavirus) के बीच इंग्‍लैंड की टीम इन दिनों अपने घर पर वेस्‍टइंडीज (England vs West Indies) के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेल रही है। अगले महीने पाकिस्‍तान (England vs Pakistan) के खिलाफ इंग्‍लैंड में ही टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरीज खेली जानी है। इन दो बड़ी टीमों के बीच इंग्‍लैंड की टीम जुलाई के अंत में आयरलैंड (England vs Ireland, ODI Series, Complete Schedule) के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी। इस सीरीज के लिए मोइन अली को टीम का उपकप्‍तान बनाया गया है।

मोइन अली टीम के नियमित कप्तान इयोन मोर्गन को जोस बटलर की गैर मौजूदगी में मदद करेंगे। बटलर इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं।

आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के मुकाबले 30 जुलाई, 1 अगस्त और 4 अगस्त को साउथम्‍पटन में खेले जाएंगे।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने एक बयान में कहा, “सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान अगले सप्ताह दो इंट्रा-स्कावड मैचों और आयरलैंड बनाम इंग्लैंड लायंस के मैच के बाद किया जाएगा।”

इंग्लैंड ने पिछले सप्ताह आयरलैंड सीरीज के लिए 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया था। इसमें अली और बेयरस्टो की वापसी हुई थी जिन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं चुना गया था। वहीं एलेक्स हेल्स को टीम से एक बार फिर नजरअंदाज किया गया था। वह पिछले साल खेले गए विश्व कप में प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए थे तब से वह टीम से बाहर हैं।

इंग्लैंड और आयरलैंड की वनडे सीरीज साउथैम्पटन के एजेस बाउल में ही खेली जाएगी, वो भी बिना दर्शकों के, खाली स्टेडियम में।