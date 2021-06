England vs New Zealand, 1st Test, Day 3: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और एक भी गेंद डाले बिना दिन का खेल समाप्त करने की घोषणा कर दी गई. इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में दो विकेट पर 111 रन बनाए थे और वह न्यूजीलैड के स्कोर से 267 रन पीछे चल रही है. इंग्लैंड की तरफ से रोरी बर्न्‍स 134 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 59 रन और कप्तान जोए रूट 112 गेंदों पर पांच चौके के सहारे 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

तीसरे दिन सुबह से जारी बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल बाधित हुआ और पहले तथा दूसरे सत्र में एक भी गेंद नहीं डाली सकी. बीच-बीच में बारिश रुकने के बाद खेल कराने की संभावना दिखते ही फिर बारिश होने के कारण तीसरे दिन के मैच को कराना संभव नहीं हो सका और अंत में अंपायरों ने स्टंप्स की घोषणा की.

तीसरे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद उम्मीद है कि चौथे और पांचवें दिन मैच को कुछ ज्यादा समय तक कराया जा सकता है और दोनों दिन 98-98 ओवर फेंके जा सकते हैं.

