England vs New Zealand, 1st Test, Day 4: न्यूजीलैंड ने लॉडर्स स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते इंग्लैंड पर 165 रनों की बढ़त हासिल कर ली है. अपनी पहली पारी में 378 रन बनाने के बाद कीवी टीम ने चौथे दिन मेजबान टीम को 275 रनों पर सीमित कर दिया और पहली पारी के आधार पर 103 रनों की लीड ली. फिर मेहमान टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 62 रन बनाकर 165 रनों की मजबूत लीड ले ली है.

दिन का खेल खत्म होने तक टॉम लाथम नाबाद (30 रन,73 गेंद, 3 चौके) और नाइटवॉचमैन नील वेगनर (नाबाद 2) अविजित लौटे. कीवी टीम ने पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले डेवोन कॉन्वे (23 रन, 64 गेंद, 2 चौके) और कप्तान केन विलियम्सन (1) के विकेट गंवाए हैं. विलियमसन को ओली रोबिंसन ने आउट किया जबकि कॉन्वे को भी रोबिंसन ने ही पवेलियन लौटाया.

