England vs New Zealand, 1st Test: इंग्लैंड (England) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच लॉर्ड्स (Lord’s, London) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने संभलकर बल्लेबाजी की. टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहे डेवोन कोंवे (Devon Conway) के नाबाद शतक की मदद से मेहमान टीम ने बुधवार (2 जून) को तीन विकेटपर 286 रन बनाए. इसी के साथ डेवोन कोंवे डेब्यू टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन चुके हैं. उनसे पहले केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने नवंबर 2010 में भारत के खिलाफ 131 रन की इनिंग खेली थी.

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम ने डेवोन कोंवे के साथ पहले विकेट के लिए 58 रन जुटाए. टॉम लाथम 23 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान केन विलियम्सन 13, जबकि रॉस टेलर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

यहां से कोंवे ने हैनरी निकल्स के साथ चौथे विकेट के लिए 132 रन की अटूट साझेदारी कर ली है, जिसके दम पर न्यूजीलैंड संभल चुका है. पहले दिन की समाप्ति तक कोंवे 240 गेंद में 16 चौकों की मदद से 136 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं हैनरी निकल्स दूसरे छोर पर 46 रन बनाकर मौजूद हैं. इंग्लैंड के लिए पहला टेस्ट खेल रहे ओली रॉबिनसन ने दो विकेट लिए. उनके अलावा जेम्स एंडरसन ने 1 विकेट अपने नाम किया है.

Stumps 🏏

Devon Conway (136*) and Henry Nicholls (46*) have taken New Zealand to 246/3 at the end of day one.#ENGvNZ | https://t.co/PyjT1jqj3I pic.twitter.com/NBZLUBjSQU

— ICC (@ICC) June 2, 2021