England vs New Zealand, 1st Test: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, जानिए क्या है Playing XI

England vs New Zealand, 1st Test: न्यूजीलैंड (New Zealand) और इंग्लैंड (England) के बीच 2 जून से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. इस शृंखला में कुल दो मैच खेले जाने हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड को टीम इंडिया के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबला खेलना है.

भारत के खिलाफ इसी महीने 18-22 जून के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेला जाना है. ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए इंग्लैंड के खिलाफ यह शृंखला काफी अहम है.

Batting first at the @HomeOfCricket after a toss win for Kane Williamson. Devon Conway on Test debut becoming test cap #281. #ENGvNZ pic.twitter.com/d5fGgMzKVz — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 2, 2021

लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और उसने यहां खेले गए 17 टेस्ट में से सिर्फ एक बार जीत दर्ज की है जबकि आठ में उसे हार मिली है और आठ मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, मोइन अली, सैम करेन और जॉनी बेयरस्टो शामिल नहीं है.

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफदो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है. ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इससे पहले टीम का उकप्तान हुआ करते थे, लेकिन वह चोटिल हैं, इसलिए ब्रॉड को यह जिम्मेदारी दी गई है. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को आईपीएल के बाद आराम दिया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड : रोरी बर्न्‍स, डॉमिनिक सिब्ले, जैक क्राव्ली, जोए रूट (कप्तान), डेनियल लॉरेंस, ओली पोप, जेम्स ब्राकी (विकेटकीपर), ओली रॉबिंसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन.

न्यूजीलैंड : टॉम लाथम, डेवोन कॉनवे, केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, बीजे वाटलिंग, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिशेल सेंटनर, काइल जैमिसन, टिम साउदी और नील वेगनर.