England vs New Zealand, 2nd Test: भारत के साथ 18 जून से होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम गुरुवार से एजबेस्ट में मेजबान इंग्लैंड के साथ होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में अपने मुख्य तेज गेंदबाजों को आजमाना चाहेगा, जिसमें टिम साउदी, काइल जेमिसन और नील वेगनर भी शामिल हैं. अनुभवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के आने से कीवी टीम को फायदा मिला है और वह दूसरे टेस्ट में मैदान पर उतर सकते हैं. साउदी, वेगनर और जेमिसन ने लॉडर्स में खेले गए पहले टेस्ट में दोनों पारियों में 40 ओवर से अधिक गेंदबाजी की थी. न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने मैच की पूर्वसंध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, “उन्होंने (गेंदबाजों) अच्छी तरह से गेंदबाजी की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अगले मैच में खेलेंगे. (डब्ल्यूटीसी) फाइनल पर नजर रखते हुए, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रमुख गेंदबाज जो हमें लगता है कि उस खेल में हिस्सा लेंगे. वे फ्रेश हैं, मैदान में उतरने के लिए उत्साहित है.” तेज गेंदबाज मैट हेनरी, डग ब्रेसवेल और जैकब डफी भी टीम में हैं और वे फ्रंटलाइन गेंदबाजों की जगह ले सकते हैं जिन्हें आराम दिया जाना है. उन्होंने कहा, “हमारे पास स्पष्ट रूप से 20 खिलाड़ियों की टीम इसलिए, बहुत से लोगों ने पहले टेस्ट क्रिकेट खेला है. मैट हेनरी यहां हैं, डेरिल मिशेल यहां हैं, डग ब्रेसवेल, (स्पिनर) एजाज पटेल-टीम में और उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो अतीत में हमारे लिए खेल चुके हैं. इसलिए, हम उनके साथ उतरने के बारे में चर्चा कर रहे हैं.” न्यूजीलैंड के स्पिनर मिशेल सेंटनर गुरुवार से यहां एजबेस्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, जबकि कप्तान केन विलियमसन का भी इस मैच में खेलना तय नहीं लग रहा है. भारत के खिलाफ साउथम्पटन में 18 जून से शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से पहले न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ियों का चोटिल होना, उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है. सेंटनर को लॉर्डस में पिछले सप्ताह पहले टेस्ट के दौरान उंगली में चोट लग गई थी और उंगली से खून निकलने लगा था. उसी टेस्ट के दौरान विलियमसन की कोहनी में भी चोट लग गई थी. England vs New Zealand, 2nd Test Full Squad: इंग्लैंड: रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, जैक क्रॉली, जो रूट (कप्तान), डेनियल लॉरेंस, ओली पोप, जेम्स ब्रेसी (विकेटकीपर), स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, क्रेग ओवरटन, सैम बिलिंग्स, ओली स्टोन, जैक लीच, हसीब हमीद. न्यूजीलैंड: टॉम लैथम, डेवोन कॉन्वे, केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, बीजे वॉटलिंग (डब्ल्यूके), कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिशेल सेंटनर, काइल जैमीसन, टिम साउदी, नील वैगनर, टॉम ब्लंडेल, डग ब्रेसवेल, विल यंग, ​​जैकब डफी, मैट हेनरी, एजाज पटेल, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र.