ENG VS NZ T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 में आज सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम आमने-सामने होगी. आर. प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में शाम 7 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले पर पाकिस्तान की भी नजरें रहेगी.

इंग्लैंड सुपर-8 में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले दो मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी. वहीं न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करने की स्थिति में सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. इंग्लैंड पर जीत के बाद न्यूजीलैंड के 5 अंक हो जाएंगे और टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जाएगी।

अगर न्यूजीलैंड को मिली हार…

न्यूजीलैंड को अगर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का अवसर रहेगा. न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द मैच से एक अंक मिला था, जबकि दो अंक श्रीलंका पर जीत से मिले थे. हार की स्थिति में न्यूजीलैंड के तीन ही अंक रह जाएंगे. ऐसे में पाकिस्तान शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच में बड़ी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की राह तलाश सकती है.

पाकिस्तान के एक अंक हैं, श्रीलंका पर बड़ी जीत की स्थिति में पाकिस्तान के भी 3 अंक हो जाएंगे और बेहतर रन रेट के आधार पर टीम सेमीफाइनल में जा सकती है, इसलिए इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच पर पाकिस्तान की नजर रहेगी।

कोलंबो में बारिश का नहीं है अनुमान

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को कोलंबो में बारिश की संभावना बेहद कम है. अगर बारिश होती है, तो दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बंटेंगे और न्यूजीलैंड आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, पाकिस्तान नहीं चाहेगी कि मैच पर बारिश असर डाले.

स्पिनर्स के लिए अनुकूल है पिच

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए अनुकूल रही है. बल्ले पर गेंद काफी रुककर आती है और बैटिंग करने में परेशानी होती है, तेज गेंदबाजों के लिए पिच में थोड़ी मदद है, बल्लेबाजों को एक-एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, इस मैदान पर अब तक लो स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं.

हेड टू हेड में आगे है इंग्लैंड की टीम

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 30 टी20 मैच खेले गए हैं. इंग्लैंड ने 17 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैचों में जीत हासिल की है, तीन मैच बेनतीजा रहे हैं.

