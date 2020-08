Live Cricket Streaming England vs Pakistan 3rd Test : जानिए कब और कहां देखें तीसरे टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट

Live Streaming Cricket England vs Pakistan 3rd Test :इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में शुक्रवार से साउथैम्पटन में आमने-सामने होंगी. बारिश से प्रभावित दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद मेजबान इंग्लैंड टीम (Live Updates Eng vs PAK Live Match From Southampton:) सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए पहला टेस्ट मैच 3 विकेट से अपने नाम किया था. इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी जब कि पाकिस्तान की कोशिश बराबरी करने की होगी.

Here is everything you need to know about England vs Pakistan 3rd Test:

इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK 2020) के बीच तीसरा टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच साउथैम्प्टन में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK)के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान (PAK vs ENG) के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुक्रवार (21 अगस्त 2020) से दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट में कितने बजे होगा टॉस ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट में टॉस दोपहर 3:00 बजे होगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan) के बीच कहां देख सकते हैं तीसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान (Pakistan vs England) के बीच तीसरे टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण सोनी सोनी सिक्स, सोनी सिक्स एचडी (Sony Six HD)चैनल पर होगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान (Pakistan Tour Of England 2020) के बीच तीसरे टेस्ट मैच का कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरे टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग Sonyliv पर देख सकते हैं.