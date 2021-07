England vs Pakistan, ODI Series: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 8 जुलाई से तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसके लिए मेजबान इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. चोट से जूझ रहे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) टीम से बाहर हैं. वहीं जोस बटलर (Jos Buttler) को वनडे शृंखला में मौका नहीं दिया गया है. दोनों टीमों के बीच यह शृंखला कार्डिफ, लॉर्ड्स और बर्मिंघम में खेली जानी है.

England have named an unchanged squad for their ODI series against Pakistan that gets underway on Thursday.#ENGvPAK pic.twitter.com/3fFUdlsLvZ

