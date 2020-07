कोरोना महामारी के बीच बुधवार को साउथम्‍पटन के रोस बाउल में शुरू हुए टेस्‍ट मैच के पहले दिन मेजबान इंग्‍लैंड ने एक विकेट के नुकसान पर 35 रन बना लिए हैं. पहले दिन का खेल पूरी तरह से बारिश से प्रभावित रहा. बार-बार हो रही रुक-रुक कर बारिश को देखते हुए अंपायर्स ने दिन के खेल को समाप्‍त करने का निर्णय किया.

D1 #raisethebat Report – England 35-1 off 17.4 overs

Teams take a knee in support of #BlackLivesMatter

England wear names of key workers on training shirts

Players remember Sir Everton Weekes & those who died in pandemic

England omit Broad; Sibley out for duck

