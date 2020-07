मैनचेस्‍टर के ओल्‍ड ट्रैफर्ड स्‍टेडियम में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में (England vs West Indies) मेहमान वेस्‍टइंडीज ने टॉस (Toss Report) जीतकर इंग्‍लैंड को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया है। बारिश के चलते मैच पहले ही डेढ़ घंटे की देरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन आज केवल 83 ओवरों का खेल ही होगा।

इंग्‍लैंड की टीम को पहले मुकाबले में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज से रेगुलर कप्‍तान जो रूट (Joe Root) के नेतृत्‍व में इंग्लिश टीम की कोशिश मैच जीतकर सीरीज में बने रहने की होगी।

इस मैच में रूट के अलावा स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की वापसी हुई है। जबकि क्‍वारेंटाइन नियम का उल्‍लंघन करने पर जोफ्रा आर्चर (Jofra Archar) को बाहर का रास्‍ता दिखाया गया है।

जेसन होल्‍डर (Jason Holder) की कप्‍तानी वाली वेस्‍टइंडीज की टीम इस मैच को जीतकर 32 साल बाद इंग्‍लैंड को उन्‍हीं के घर में सीरीज हराने का प्रयास करेगी।

