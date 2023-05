इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए आई बुरी खबर, कैंसर से जूझ रहा विकेटकीपर-बल्लेबाज

लंदन। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने खुलासा किया है कि वह त्वचा कैंसर से जूझ रहे हैं और ज्यादा देर तक धूप में रहने के खतरों को लेकर अपने साथी खिलाड़ियों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं. बिलिंग्स ने पिछले साल अपने सीने पर से घातक मेलेनोमा को हटाने के लिए दो ऑपरेशन करवाए थे. उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी।

अपनी काउंटी टीम कैंट में नियमित जांच के दौरान पता चला था कि उन्हें त्वचा कैंसर है. इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने टेलीग्राफ से कहा, ‘‘मेरे शरीर में मेलेनोमा था जो 0.6 मिमी (गहरा) था. जब यह 0.7 मिमी गहरा हो जाता तो फिर यह वास्तव में गंभीर बन जाता, क्योंकि यह उस सीमा तक पहुंचने के बेहद करीब था. ’’

Great the @PCA have teamed up with @lifejacketskin !

Last October I had a bit of a reality check, two operations to remove skin cancer off my chest put cricket on the back burner for a little while and into perspective. pic.twitter.com/bV1mgsHlLj

— Sam Billings (@sambillings) May 9, 2023