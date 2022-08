इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। 20 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच कराची और लाहौर में सीमित ओवरों की सीरीज खेली जाएगी। बीते साल इंग्लैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था।

प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक, ‘इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में सात टी20 इंटरनैशनल मुकाबले खेलेगी। ये मुकाबले 20 सितंबर से 2 अक्टूब के बीच कराची और लाहौर में खेले जाएंगे। यह इंग्लैंड का 17 साल में पाकिस्तानी दौरा होगा।’

?️ ???? ??? ?????

? Great news for fans as Pakistan are set to host England after 17 years! ?

Read more: https://t.co/iyz8N2ZEMu#PAKvENG pic.twitter.com/WX0RkoOwWx

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 2, 2022