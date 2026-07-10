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IND VS ENG: टीम इंडिया ने गंवाई T20I सीरीज, इंग्लैंड ने नौ विकेट से जीत दर्ज कर रचा इतिहास

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 159 रन का टारगेट रखा था, इंग्लैंड ने इस टारगेट को 13.5 ओवर में हासिल कर लिया. इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज अपने नाम किया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 10, 2026, 01:03 AM IST

Published On Jul 10, 2026, 01:03 AM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 01:03 AM IST

England win

England win

IND VS ENG: जोफ्रा ऑर्चर की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद हैरी ब्रूक (35 बॉल में 79 रन) और फिल साल्ट (42 बॉल में 59 रन) के धमाकेदार अर्धशतक से इंग्लैंड ने भारत को चौथे टी-20 मैच में नौ विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने टी-20 सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है. इंग्लैंड के पास पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल हो चुकी है.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर (80 रन नाबाद) के अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 159 रन का टारगेट रखा था, इंग्लैंड ने इस टारगेट को 13.5 ओवर में हासिल कर लिया. इंग्लैंड ने इस जीत के साथ इतिहास भी रचा है. इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज अपने नाम किया है. इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक (नाबाद 79 रन, 35 गेंद, आठ चौके, चार छक्के) और सलामी बल्लेबाज सॉल्ट ( नाबाद 59 रन, 42 गेंद, नौ चौके, एक छक्का) के बीच दूसरे विकेट की 146 रन की नाबाद साझेदारी की. हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

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भारत ने अय्यर की 49 गेंद में चार चौकों और पांच छक्कों से नाबाद 80 रन की पारी और शिवम दुबे (22) के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 53 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 158 रन बनाए थे. अय्यर के अलावा भारत का कोई अन्य बल्लेबाज लय में नजर नहीं आया, कप्तान ने भारतीय पारी में आधे से अधिक रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने क्रमश: 20 और 36 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए.

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लक्ष्य का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर जोस बटलर (08) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने विकेटकीपर इशान किशन को कैच थमाया.

ब्रूक और सॉल्ट ने इंग्लैंड को दिलाई धमाकेदार जीत

ब्रूक और सॉल्ट ने हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. ब्रूक ने आते ही अर्शदीप पर छक्के से खाता खोला। सॉल्ट ने प्रिंस यादव का स्वागत तीन चौकों के साथ किया जबकि अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पर भी तीन चौके मारे. इंग्लैंड ने पावर प्ले में एक विकेट पर 62 रन बनाए. ब्रूक ने आठवें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में तीन चौकों और एक छक्के से 19 रन बटोरे और फिर अगले ओवर में अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल रहे अक्षर पटेल की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ सिर्फ 21 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया.

सॉल्ट ने भी प्रसिद्ध पर दो चौकों के साथ 34 गेंद में लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अर्शदीप की गेंद पर चौका और फिर एक रन के साथ इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचाया.

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वैभव फिर फ्लॉप, ईशान ने भी किया निराश

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारत की शुरुआत खराब रही जब वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर नाकाम रहे और सिर्फ 15 रन बनाने के बाद आर्चर की गेंद को मिड ऑन पर सैम कुरेन के हाथों में खेल गए. इशान किशन भी सिर्फ चार रन बनाने के बाद टंग की गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर कुरेन को आसान कैच दे बैठे. भारत ने पावर प्ले में दो विकेट पर 44 रन बनाए.

कप्तान अय्यर अच्छी लय में नजर आए. उन्होंने टंग और कुरेन पर चौके जड़ने के बाद आर्चर की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हालांकि 14 गेंद में 16 रन बनाकर स्पिनर आदिल राशिद को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे जिससे भारत का स्कोर तीन विकेट पर 48 रन हो गया. अय्यर ने राशिद की गेंद पर भी छक्का जड़ा जबकि दुबे ने भी टंग और कुरेन की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए.

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श्रेयस अय्यर ने जड़ा अर्धशतक

भारत के रनों का शतक 13वें ओवर में पूरा हुआ लेकिन विल जैक्स के इसी ओवर में दुबे ने टॉम बेंटन को कैच थमा दिया। उन्होंने 23 गेंद की अपनी पारी में दो चाके मारे. अय्यर ने राशिद पर चौके और छक्के के साथ 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. तिलक वर्मा (11) ने जोश टंग पर छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद को बैकवर्ड प्वाइंट पर रेहान अहमद के हाथों में खेल गए. अय्यर ने 18वें ओवर में राशिद को निशाना बनाते हुए उनकी लगातार गेंदों पर दो छक्के और एक चौके के साथ टीम के 150 रन पूरे किए लेकिन भारतीय टीम अंतिम दो ओवर में आठ रन ही बना सकी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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