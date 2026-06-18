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लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, पांच अनकैप्ड प्लेयर्स शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 महिला एशेज में इंग्लैंड के हालिया टेस्ट मैच में खेलने वाले कई खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 18, 2026, 06:39 PM IST

Published On Jun 18, 2026, 06:39 PM IST

Last UpdatedJun 18, 2026, 06:39 PM IST

England test team

England test team

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है. यह मैच महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच खेला जाएगा.

नैट सिवर-ब्रंट पहली बार टेस्ट मैच में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगी, उनकी टीम में हीदर नाइट, टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, साथ ही कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो इस फॉर्मेट में अपना पहला मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं.

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पांच अनकैप्ड प्लेयर्स को मौका

टीम में पांच ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. एलिस कैपसी, टिली कोर्टीन-कोलमैन, मैडी विलियर्स, ग्रेस पॉट्स और एली थ्रेलकेल्ड के डेब्यू करने की संभावना है. पॉट्स और थ्रेलकेल्ड ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई मैच नहीं खेला है.

कई खिलाड़ियों की छुट्टी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 महिला एशेज में इंग्लैंड के हालिया टेस्ट मैच में खेलने वाले कई खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है. सोफिया डंकली, बेस हीथ, डैनी वायट-हॉज, चार्ली डीन, रियाना मैकडोनाल्ड-गे और केट क्रॉस उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका चयन नहीं हुआ है.

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एक मज़बूत टेस्ट टीम चुनी है: क्लेयर कॉनर

ECB में महिला क्रिकेट की मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने कहा, हमने नैट सिवर-ब्रंट की कप्तानी में एक मज़बूत टेस्ट टीम चुनी है, लॉर्ड्स में महिला क्रिकेट के लिए यह कुछ दिन ऐतिहासिक होंगे. महिला क्रिकेट में टेस्ट मैच खेलना एक अनोखा और बहुत चुनौतीपूर्ण अनुभव है, मुझे पता है कि हमारी खिलाड़ी इस फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने पर कितना गर्व महसूस करती हैं, लॉर्ड्स में इस अनुभव का आनंद लेने वाली पहली 11 खिलाड़ियों के लिए यह पल यादगार होगा.

इंग्लैंड की टीम:

नैट सिवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माया बाउचियर, ऐलिस कैपसी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, इज़ी वोंग

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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