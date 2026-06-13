इंग्लैंड ने रचा इतिहास, महिला टी-20 वर्ल्ड कप में बनाया सबसे बड़ा स्कोर, मैच में बने कई रिकॉर्ड्स

डैन व्याट 62 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहीं. 169 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने इस पारी से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.
Published On Jun 13, 2026, 11:02 AM IST
Last UpdatedJun 13, 2026, 11:02 AM IST
England cricket team
ENGW VS SLW: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने इतिहास रच दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 20 ओवर में सिर्फ एक विकेट खोकर 219 रन बनाए, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी है. इंग्लैंड ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 87 रनों से हराया. इस मैच में कई रिकॉर्ड्स भी बने.
इंग्लैंड को एमी जोन्स और डैन व्याट ने धमाकेदार शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर सिर्फ 13.4 ओवर में 135 रन जोड़े. जोन्स ने 38 गेंदों में 53 रनों की दमदार पारी खेली.
जोन्स के आउट होने का ज्यादा फर्क डैन व्याट पर नहीं पड़ा. उन्होंने दूसरे छोर से अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी. व्याट 62 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहीं. 169 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 13 चौके और एक छक्का लगाया. वहीं, कप्तान नैट साइवर ब्रंट ने भी अंत के ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए, इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला.
शुक्रवार को हुए मैच में 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन बनाकर सिमट गई। टीम की तरफ से नीलाक्षी डी सिल्वा ने सर्वाधिक 39 रन बनाए, जबकि हर्षिता समरविक्रमा ने 29 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में फ्रेया केम्प ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए. वह टी20 विश्व कप के डेब्यू मुकाबले में 4 विकेट लेने वाली महज तीसरी गेंदबाज बनीं. वहीं, सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन ने दो-दो अपने नाम किए. लॉरेन बेल और लिन्से स्मिथ ने एक-एक विकेट चटकाया.
इससे पहले, महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम था. टीम ने साल 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए थे. इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा.
टी20 विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से कुल 351 रन बने, जो टी20 वर्ल्ड कप में दोनों पारियों को मिलकर दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. साल 2018 में महिला टी20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले में दोनों टीमों ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, इस मैच में कुल 354 रन बने थे.
इंग्लिश टीम की तरफ से डैन व्याट ने 62 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली. वह महिला टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ओर अब सर्वाधिक रन बनाने वाली तीसरी बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने तीसरे नंबर पर मौजूद सारा टेलर को पीछे छोड़ दिया है, टेलर के नाम टी20 विश्व कप में 541 रन बनाने का रिकॉर्ड था, जबकि व्याट अब 593 रन बना चुकी हैं.
इसके साथ ही डैन व्याट ने महिला टी20 विश्व कप की चौथी और इंग्लैंड की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी पारी (105, नाबाद) खेली. इंग्लैंड की ओर से इस मेगा इवेंट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड हीथर नाइट के नाम है, जिन्होंने 2020 में 108 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व बल्लेबाज मेग लेनिंग (126 रन) ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेली है. डैन व्याट महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली संयुक्त रूप से दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. वह टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 3 शतक लगा चुकी हैं. वहीं, महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड यूएई की बल्लेबाज ईशा ओजा (5 शतक) के नाम है.
इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने अपनी पारी के आखिरी ओवर में कुल 26 रन बटोरे, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे मंहगा ओवर है. श्रीलंका की गेंदबाज मलकी मदारा को खासतौर पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने निशाने पर लिया. मदारा ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट लेकर 51 रन दिए, जो महिला टी20 विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे महंगा स्पेल है. टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड भारत की गेंदबाज शिखा पांडे के नाम है, जिन्होंने 2020 में बिना कोई विकेट चटकाए 4 ओवर में 52 रन दिए थे.
श्रीलंका की ओर से इस मुकाबले में आठवें विकेट के लिए नीलाक्षी डी सिल्वा और मलकी मदारा ने मिलकर 39 रन जोड़े, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप में आठवें या उससे नीचे के विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी है.
इंग्लैंड की गेंदबाज फ्रेया केम्प ने डेब्यू मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर चार विकेट चटकाए. वह टी20 विश्व कप के डेब्यू मुकाबले में 4 विकेट लेने वाली महज तीसरी गेंदबाज बनी हैं.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/