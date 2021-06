फोलोऑन खेलने को मजबूर हुई भारतीय महिला टीम ने काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी में लंच तक तीन विकेट पर 171 रन बना लिए हैं. भारतीय टीम ने इस तरह फोलोऑन उतार दिया है और अब वह छह रन आगे गई है.

लंच के समय पूनम राउत 83 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 39 रन बनाकर नाबाद हैं. दीप्ति शर्मा के टीम के 171 के स्कोर पर आउट होते ही लंच की घोषणा कर दी गई, जिन्होंने 168 गेंदों पर आठ चौकों की बदौलत 54 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. दीप्ति और राउत के बीच तीसरे विकेट के लिए 167 गेंदों पर 72 रनों की साझेदारी हुई. इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की ओर से सोफी एकल्सटन ने अब तक दो और नैटली सीवर ने एक विकेट लिया है.

इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने कल के स्कोर एक विकेट पर 83 रन से आगे खेलना शुरू किया. शेफाली वर्मा ने अपनी पारी को 55 रन और दीप्ति शर्मा ने 18 रन से आगे खेलना शुरू किया. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी की.

It’s Lunch on Day 4 of the #ENGvIND Test in Bristol! @Deepti_Sharma06‘s maiden Test fifty & 39* from @raut_punam take #TeamIndia to 171/3.

