England Women vs India Women, Only Test: फोलोऑन खेल रही भारतीय महिला टीम ने काउंटी क्रिकेट ग्राउंड (County Ground, Bristol) में इंग्लैंड के खिलाफ जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन शुक्रवार को लंच तक दूसरी पारी में एक विकेट पर 29 रन बना लिए और वह अभी 136 रन पीछे चल रही है. इंग्लैंड ने दूसरे दिन नौ विकेट पर 396 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी जबकि भारत की पहली पारी आज पहले सत्र में 231 रनों पर सिमट गई और इससे इंग्लैंड को 165 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई, जिसके बाद उसने भारत को फोलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया.

लंच ब्रेक तक शैफाली वर्मा 14 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. इंग्लैंड की ओर से कैथरीन ब्रंट को अबतक एक विकेट मिला है. फोलोऑन का सामना कर रही भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (8) के रूप में पहला झटका लगा.

इससे पहले, भारतीय टीम ने आज पहली पारी में पांच विकेट पर 187 रन से आगे खेलना शुरू किया और हरमनप्रीत कौर ने चार और दीप्ति शर्मा ने खाता खोले बिना पारी को आगे बढ़ाया. हालांकि हरमनप्रीत (4) रन के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठी.

It’s Lunch on Day 3 of the #ENGvIND Test in Bristol! #TeamIndia 29/1, with @TheShafaliVerma batting on 20.

