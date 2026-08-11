ग्लासगो कॉस्मिक से जुड़े इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जेसन रॉय, ETPL के डेब्यू सीजन में बिखेरेंगे जलवा

इंग्लैंड के अनुभवी सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को ग्लास्गो कॉस्मिक ने पहले यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के लिए अपनी टीम में शामिल किया है
Published On Aug 11, 2026, 02:13 PM IST
Last UpdatedAug 11, 2026, 02:13 PM IST
यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग यानी ETPL में इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जेसन रॉय ग्लास्गो कॉस्मिक से जुड़ गए है जिसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को की.
36 वर्षीय जेसन रॉय खिलाड़ी इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है हालांकि उन्होंने 2023 के बाद अपने देश की तरफ से कोई मैच नहीं खेला है.वह प्रथम श्रेणी और पेशेवर टी20 लीग क्रिकेट में सक्रिय हैं.
जेसन रॉय प्रथम श्रेणी और दुनिया भर की पेशेवर T20 लीग्स में लगातार सक्रिय हैं. शीर्ष क्रम में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले रॉय का टी20 क्रिकेट में 137 का शानदार स्ट्राइक रेट है. रॉय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘जब कप्तान ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैं उपलब्ध हूं, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया और मैं तैयार था.
ईटीपीएल का पहला सत्र 26 अगस्त से शुरू होगा और 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइजी टीम भाग लेंगी. टीम के प्रिंसिपल और सीईओ राशिद अली खान ने कहा, ‘‘जेसन अपनी पीढ़ी के सबसे कुशल खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड रहा है. उनके अनुभव का हमारी टीम को काफी फायदा मिलेगा.’’