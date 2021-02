अपनी रोटेशन पॉलिसी की वजह से माइकल वॉन जैसे पूर्व क्रिकेटरों की ओर से आलोचना झेल रहे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये ‘समझदारी भरा’ कदम धीरे धीरे ‘शानदार क्रिकेटरों की फौज’ तैयार कर रहा है।

ईसीबी की रोटेशन नीति की कड़ी आलोचना होती रही है जो कि उसने खिलाड़ियों का कार्यभार कम करने और उन्हें बायो सिक्योर बबल में रहते हुए मानसिक थकान से बचाने के लिए शुरू की है।

इस कदम से कई बड़े मैचों और सीरीज में उसके प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं लेकिन स्टेन को लगता है कि इससे इंग्लैंड की ‘बेंच स्ट्रेंथ’ मजबूत हो रही है जिससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चयन करते समय उसे मदद मिलेगी।

England’s rotation policy is slowly building a army of amazing cricketers.

We may criticize it now, but with 8 ICC tournaments scheduled for the next 8 years (basically 1 a year, so I’m told) they really not gana struggle for international experience when picking teams. #goals

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) February 20, 2021