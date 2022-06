बीयर का ग्लास और डेटिंग वेबसाइट टिंडर पर विज्ञापन, ब्रिटेन के इस क्लब को है क्रिकेटरों की तलाश!

क्रिकेट क्लब को खिलाड़ियों की तलाश है. और इसके लिए वह टिंडर पर विज्ञापन पोस्ट कर रही है. इस विज्ञापन की तस्वीर वायरल हो रही है.

नई दिल्ली: एक क्रिकेट क्लब है, जिसे खिलाड़ी नहीं मिल रहे. इसके लिए इसने एक अनोखा तरीका अपनाया. नए खिलाड़ियों को अपने क्लब में शामिल होने का न्योता देने के लिए उसने ऑनलाइन प्लैटफॉर्म टिंडर का सहारा लिया. टिंडर दरअसल एक ऑनलाइन डेटिंग और जियोसोशल ऐप है. अब यह तरीका आजमाया है यूके के सरे के एक क्लब ने. ऐंगलफील्ड ग्रीन क्रिकेट क्लब ने खुद को 36 वर्षीय एक महिला बताते हुए विज्ञापन पोस्ट किया है. प्रोफाइल पिक्चर में उसने बाउंड्री लाइन के पास बीयर का भरा हुआ ग्लास पोस्ट किया है. बैकग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा है.

‘जॉर्ज, 36, एंगलफील्ड क्रिकेट क्लब के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश कर रहा है.’ बायो में आगे लिखा है-“ईमेलl: egcchub@gmail.com. टि्वटर: @Egcc1. इंस्टा: englefieldgreencc.

Incredible recruitment tactic from Englefield CC, listing themselves as a 36-year-old woman on Tinder in an effort to attract new players. @EGCC1, via @DanTHFC1 pic.twitter.com/NujgP2eMUC — That’s so Village (@ThatsSoVillage) May 30, 2022

Brilliant to see, I wonder if the club president was behind the idea? — Toby Bromige (@BromigeToby) May 30, 2022

Excellent. But they may need to work on other parts of their media offering.. pic.twitter.com/AZdA4cbqmh — Sir Alan B’Stard MP QC PhD KPMG (@BStardAlan) June 1, 2022

अब यह तरीका अनोखा है तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अनोखी ही आनी थीं. लोग भी इस पर खूब मजेदार जवाब दे रहे हैं.

एक फैन ने लिखा, ‘तुम्हारी 36 साल पुरानी टीम पूरी तरह से 30+ पुरुषों की टीम बनेगी. मैं स्लिप में खड़े खिलाड़ियों को देखना चाहूंगा.’