इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए आज तक टी20 विश्व कप में एक भी मैच नहीं गंवाया है. इंग्लिश टीम ने घर में खेले सभी 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है.
Published On Jul 05, 2026, 12:51 PM IST
Last UpdatedJul 05, 2026, 12:51 PM IST
Womens T20 WC Final
Women’s T20 World Cup 2026 final: महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार फाइनल का टिकट हासिल किया है, वहीं घरेलू सरजमीं पर खेल रही इंग्लिश टीम पांचवीं बार खिताबी मैच खेलने उतरेगी।
इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए आज तक टी20 विश्व कप में एक भी मैच नहीं गंवाया है. इंग्लिश टीम ने घर में खेले सभी 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है.
इस विश्व कप में भी इंग्लैंड का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और टीम अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंची है, बल्लेबाजी में इंग्लैंड की ओर से डैनी व्याट लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही हैं.वह छह पारियों में 73 की औसत से खेलते हुए 294 रन बना चुकी हैं. वहीं पिछले मुकाबले में कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने भी शानदार पारी खेली थी. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन अपनी दमदार फॉर्म को पूरे टूर्नामेंट में बरकरार रखने में सफल रही हैं और वह खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की ट्रंप कार्ड बन सकती हैं.
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टी20 विश्व कप में गजब का प्रदर्शन किया है. कंगारू टीम ने सभी मुकाबले जीतकर आठवीं बार फाइनल का टिकट कटाया है, टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी एलिसा पेरी जबरदस्त फॉर्म में हैं, वह 6 मुकाबलों में 185 रन बना चुकी हैं. इसके साथ ही बेथ मूनी का बल्ला भी खूब चल रहा है, गेंदबाजी में कप्तान सोफी मोलिनेक्स 6 मुकाबलों में 10 विकेट निकाल चुकी हैं, जबकि जॉर्जिया वेयरहम ने भी सात विकेट चटकाए हैं.
टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की अब तक कुल सात बार भिड़ंत हुई है.इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने चार मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं इंग्लैंड सिर्फ दो बार ही ऑस्ट्रेलिया को हरा सकी है जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.
टी20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्टेलिया और इंग्लैंड की यह चौथी भिड़ंत होगी.इससे पहले दोनों टीमें तीन बार टी-20 वर्ल्ड कप में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर चुकी हैं और तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी है. साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लैंड को फाइनल में हराया था.वहीं 2014 में कंगारू टीम ने फिर से जीत हासिल की थी. 2018 में भी हुए टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था.
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लॉर्ड्स के मैदान को तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. पिच में अच्छा बाउंस और हवाओं की वजह से शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिलती है. हालांकि,इस विश्व कप में बल्लेबाज भी इस ग्राउंड पर काफी रन बटोरने में सफल रही हैं. इस मैदान पर खेले गए 16 टी20 मुकाबलों में से 8 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिली है,जबकि 7 मैचों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है.
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एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार लंदन में मौसम पूरी तरह से साफ बने रहने की उम्मीद है. मैच में बारिश होने की आशंका सिर्फ पांच प्रतिशत है, यानी फैंस को 40 ओवर का रोमांचक फाइनल देखने को मिल सकता है.