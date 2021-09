Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 23 सितंबर को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ आईपीएल-2021 के 34वें मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ केकेआर ने अंकतालिका में टॉप-4 में जगह बना ली है. एक ओर केकेआर ने मैच जीता, तो दूसरी तरफ उसके कप्तान इयोन मोर्गन मुश्किल (Eoin Morgan) में पड़ गए. मोर्गन पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

आईपीएल ने जारी बयान में कहा, “कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयोन मॉर्गन पर अबु धाबी के जायेद क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना किया गया है.”

बयान के अनुसार, “आईपीएल आचार संहिता के धीमी ओवर गति से संबंधित नियमों के तहत टीम दूसरी बार तय समय में ओवर पूरे नहीं कर पाई और इसलिए मॉर्गन पर 24 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है.”

वेंकटेश अय्यर (53) और राहुल त्रिपाठी (नाबाद 74) के शानदार प्रदर्शन के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. यह आईपीएल-2021 के दूसरे सत्र में केकेआर की लगातार दूसरी जीत दर्ज की. मुंबई की यह लगातार दूसरी हार रही.

For his impressive performance with the ball, @KKRiders‘ Sunil Narine won the Man of the Match award. 👏👏 #VIVOIPL #MIvKKR

Scorecard 👉 https://t.co/SVn8iKC4Hl pic.twitter.com/wAfiTZxHy6

— IndianPremierLeague (@IPL) September 23, 2021