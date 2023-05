'विराट की सेंचुरी से कहीं कोई खुश नहीं होगा...' DDCA के पूर्व अध्यक्ष ने साधा गौतम गंभीर पर निशाना?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक अहम मुकाबले में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हरा दिया. टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस मैच में सेंचुरी लगाई. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच में कोहली के अलावा कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने भी शानदार पारी खेली. डु प्लेसिस ने 47 गेंद पर 71 रन बनाए. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 172 रन जोड़े. इस जीत के साथ बैंगलोर की टीम अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है.

बैंगलोर की जीत के बाद दिल्ली डिस्ट्रिक क्रिकेट असोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष रहे रजत शर्मा ने गौतम गंभीर पर निशाना साधा. रजत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हैं. यह पहला मौका नहीं है जब शर्मा और गंभीर सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर हमलावर हुए हों. लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले के बाद कोहली और गंभीर के बीच गर्मा-गर्म बहस हुई थी. इसके बाद भी शर्मा और गंभीर ने सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर निशाना साधा था.

गुरुवार को कोहली के शतक के बाद रजत शर्मा ने ट्वीट किया, 'विराट ने लगाई शानदार सेंचुरी. इसे देखना शानदार अनुभव था. बेशक, कहीं कोई शायद खुश न हो.'

इससे पहले रजत शर्मा ने अपने शो में गंभीर और कोहली विवाद में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर निशाना साधा था. जिसके जवाब में गंभीर ने शर्मा को जवाब दिया था.

Magnificent 100 by Virat. It was a delight to watch. Of course, somebody somewhere may not be happy ?@imVkohli @BCCI

— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) May 18, 2023