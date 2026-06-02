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लंका प्रीमियर लीग में धमाल मचाएंगे विजय शंकर, ये 4 खिलाड़ी भी रह चुके हैं हिस्सा

लंका प्रीमियर लीग 2026 का सीजन 17 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेला जाएगा. जिसमें भारत के पूर्व ऑलराउडंर विजय शंकर खेलते हुए नजर आएंगे. इस सीजन एलपीएल में खेलने वाले वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. हालांकि उनसे पहले 4 भारतीय क्रिकेटर लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा रह चुके हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 02, 2026, 09:59 PM IST

Published On Jun 02, 2026, 09:59 PM IST

Last UpdatedJun 02, 2026, 09:59 PM IST

भारत के पूर्व ऑलराउंडर विजय शंकर ने लंका प्रीमियर लीग 2026 के लिए कैंडी रॉयल्स के साथ करार किया है. वो इस टूर्नामेंट में खेलने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. विजय ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. वो भारत के लिए वनडे विश्व कप 2019 की टीम का हिस्सा भी थे. उनके साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोईन अली और बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन खेलते हुए नजर आएंगे. सभी फ्रेंचाइजी ने टूर्नामेंट के छठे सीजन के लिए अपनी टीमें पूरी कर ली हैं.

लंका प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 17 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा. इस सीजन एससी जाफना किंग्स, कैंडी रॉयल्स, कोलंबो कैप्स, दांबुला सिक्सर्स और गाले गैलेंट्स डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में एक-दूसरे से भिड़ेंगे. जिसके बाद प्लेऑफ खेले जाएंगे.

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विजय शंकर एलपीएल में मचाएंगे धमाल

लंका प्रीमियर लीग 2026 में विजय शंकर धमाल मचाने को तैयार हैं. जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. यह अनुभवी ऑलराउंडर कैंडी रॉयल्स की मजबूत टीम में शामिल हो गया है. विजय भारत के लिए 12 वनडे और 9 टी20 मैच खेल चुके हैं. जिसमें विजय ने 223 और 101 रन बनाए हैं. जबकि गेंदबाजी में शंकर के नाम एकदिवसीय क्रिकेट में 4 और टी20 में 5 विकेट है. वह आईपीएल करियर में चार टीमों के लिए कुल 78 मैच खेले. जिसमें 26.23 की औसत के साथ 1,233 रन बनाए. उनके अनुभव का इस्तेमाल कैडी रॉयल्स जरुर करना चाहेगी.

लंका प्रीमियर लीग में पहले भी खेल चुके हैं भारतीय खिलाड़ी

विजय शंकर से पहले लंका प्रीमियर लीग में 4 भारतीय खिलाड़ी खेल चुके हैं. जिसमें इरफान पठान और मुनाफ पटेल एलपीएल 2020 में कैंडी टस्कर्स का हिस्सा बने थे. वहीं मनप्रीत गोनी को इसी सीजन कोलंबो किंग्स ने साइन किया था. जबकि सुदीप त्यागी दांबुला वाइकिंग का हिस्सा बने थे. विजय शंकर इस लीग में खेलने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विदेशी लीग की तरफ रुख किया था. क्योंकि बीसीसीआई की नियमों के मुताबिक कोई भी सक्रिय भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है. लंका प्रीमियर लीग 2026 में 98 भारतीय क्रिकेटरों ने अपना नाम ड्रॉफ्ट में शामिल किया था. लेकिन सिर्फ विजय शंकर ही इस लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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