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न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज का जन्मदिन पर हुआ निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

Bob Blair: लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉल ब्लेयर का 94 साल की उम्र में उनके जन्मदिन के दिन ही निधन हो गया. जिसकी पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने की है. ब्लेयर का क्रिकेटिंग करियर शानदार रहा है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 24, 2026, 06:03 PM IST

Published On Jun 24, 2026, 06:03 PM IST

Last UpdatedJun 24, 2026, 06:03 PM IST

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज बॉब ब्लेयर का उनके जन्मदिन के दिन निधन हो गया. जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन की खबर की पुष्टि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने की है. ब्लेयर का इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा. लेकिन वो अपने जज्बे और खेल भावना की बड़ी मिसाल थे. ब्लेयर के निधन पर न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन काली पट्टी पहनकर बांधकर उतरेगी.

कैसा रहा है बॉब ब्लेयर का क्रिकेटिंग करियर

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज बॉब ब्लेयर ने 1952 से 1964 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 19 टेस्ट मैच खेले. दौरान उन्होंने 35 की औसत से 43 विकेट लिए. घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा.उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 59 मैचों में 15 की औसत से 330 विकेट झटके. वे ज्यादातर वेलिंगटन के लिए खेले, जबकि कुछ समय सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से भी मैदान में उतरे.

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उनका सबसे बेहतरीन सीजन 1956-57 में रहा.जब उन्होंने केवल 9 की औसत से 46 विकेट लिए.इस सीजन में उन्होंने एक पारी में दो बार 9 विकेट लेने का कारनामा भी किया. हालांकि ब्लेयर को सबसे ज्यादा पहचान 1953 के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान मिली.एलिस पार्क में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें यह दुखद खबर मिली कि उनकी मंगेतर नेरिसा लव तांगीवाई रेल हादसे में मारे गए 151 लोगों में शामिल थीं.यह खबर उनके लिए बेहद दुखद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैच में खेलना जारी रखा था. ब्लेयर का अंतरराष्ट्रीय करियर इसके बाद भी चलता रहा.उन्होंने 1964 में ऑकलैंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना अंतिम टेस्ट खेला.जिसमें उन्होंने 7 विकेट लेकर शानदार विदाई ली.

संन्यास के बाद कई टीमों को दी कोचिंग

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज बॉब ब्लेयर ने क्रिकेट से क्रिकेट से संन्यास के बाद भी ब्लेयर खेल से जुड़े रहे.उन्होंने 60 वर्ष की उम्र तक क्रिकेट खेला और बाद में कई देशों जैसे क्वींसलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड में कोचिंग दी. आखिर में वे अपनी पत्नी बारबरा के साथ चेशायर में बस गए और जीवनभर क्रिकेट से जुड़े रहे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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