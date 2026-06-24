Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

श्रीलंका ए को मात देने उतरेगी भारत ए की टीम, आकिब नबी पर होगी सबकी नजर

इंडिया ए की टीम श्रीलंका ए के खिलाफ 2 मैचों की अन ऑफिशियल टेस्ट सीरीज का पहला मैच गाले में खेलेगी. जिसमें सबकी नजर जम्मू एंड कश्मीर के ऑलराउंडर आकिब नबी पर होगी. जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 24, 2026, 09:50 PM IST

Published On Jun 24, 2026, 09:50 PM IST

Last UpdatedJun 24, 2026, 09:50 PM IST

श्रीलंका ए के खिलाफ दो मैचों की अन ऑफिशियल सीरीज में ध्रुव जुरेल की अगुवाई वाली टीम इंडिया उतरेगी. जिसमें सबकी नजर जम्मू एंड कश्मीर के ऑलराउंडर आकिब नबी पर होगी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत में 60 विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए नबी को नहीं चुने जाने पर उनके समर्थकों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे.

भारतीय टीम को भी इस साल श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है. जहां की परिस्थितियां नबी की गेंदबाजी के अनुकूल होगी. तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी टीम का हिस्सा हैं.उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत के लिए डेब्यू किया था.वह यहां प्रभाव छोड़ते हैं, तो सीनियर टीम में अपनी जगह बनाए रखने की उनकी संभावना मजबूत हो सकती है. टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के हाथों में होगी.यह सीरीज उनके नेतृत्व कौशल के लिए भी अहम मानी जा रही है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सुदर्शन और पडिक्कल पर होगी चयनकर्ताओं की नजर

यह सीरीज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए भी महत्वपूर्ण होगी.क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे.सुदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय एकादश का हिस्सा थे.जबकि पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ा था. अंशुल कंबोज, हर्ष दुबे और रुतुराज गायकवाड़ के पास भी इस सीरीज से राष्ट्रीय टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करने का अवसर होगा.

भारत ए टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान एवं विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सारांश जैन, गुरनूर बरार, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अमन मोखाडे, शेख रशीद और जिशान अंसारी

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Related News

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज का जन्मदिन पर हुआ निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज का जन्मदिन पर हुआ निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
वैभव सूर्यवंशी का धमाका, भारत ए ने श्रीलंका ए को हराकर ट्राई सीरीज पर किया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी का धमाका, भारत ए ने श्रीलंका ए को हराकर ट्राई सीरीज पर किया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 बॉल में लगाया अर्धशतक, बाल-बाल बचा डिविलियर्स का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 11 बॉल में लगाया अर्धशतक, बाल-बाल बचा डिविलियर्स का रिकॉर्ड
तेज गेंदबाज से स्पिन के बादशाह बने अनिल कुंबले, खुद सुनाई करियर बदलने वाली कहानी

तेज गेंदबाज से स्पिन के बादशाह बने अनिल कुंबले, खुद सुनाई करियर बदलने वाली कहानी

Latest News

pakistan-women-team-1

कप्तान फातिमा सना और वहाब रियाज में तनातनी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
bob-blair

न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज का जन्मदिन पर हुआ निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
vaibhav-suryavanshi-49

इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम, जानिए क्यों लिया गया यह अनोखा फैसला
fatima-sana-6

'हमने इस मैच में सबसे खराब क्रिकेट खेला', शर्मनाक हार के बाद टूट गईं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना

suryansh-4

'आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर छा जाएंगे सूर्यांश...', पूर्व खिलाड़ी ने की बड़ी भविष्यवाणी
kuldeep-2-5

'आप चैंपियन हैं, हमें आपकी बहुत याद आएगी...', कुलदीप के LSG में जाने से DC के मालिक हुए निराश

Editor's Pick

WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली