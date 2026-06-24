श्रीलंका ए को मात देने उतरेगी भारत ए की टीम, आकिब नबी पर होगी सबकी नजर

श्रीलंका ए के खिलाफ दो मैचों की अन ऑफिशियल सीरीज में ध्रुव जुरेल की अगुवाई वाली टीम इंडिया उतरेगी. जिसमें सबकी नजर जम्मू एंड कश्मीर के ऑलराउंडर आकिब नबी पर होगी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत में 60 विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए नबी को नहीं चुने जाने पर उनके समर्थकों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे.

भारतीय टीम को भी इस साल श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है. जहां की परिस्थितियां नबी की गेंदबाजी के अनुकूल होगी. तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भी टीम का हिस्सा हैं.उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत के लिए डेब्यू किया था.वह यहां प्रभाव छोड़ते हैं, तो सीनियर टीम में अपनी जगह बनाए रखने की उनकी संभावना मजबूत हो सकती है. टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के हाथों में होगी.यह सीरीज उनके नेतृत्व कौशल के लिए भी अहम मानी जा रही है.

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सुदर्शन और पडिक्कल पर होगी चयनकर्ताओं की नजर

यह सीरीज साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के लिए भी महत्वपूर्ण होगी.क्योंकि दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम में तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे.सुदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय एकादश का हिस्सा थे.जबकि पडिक्कल को बाहर बैठना पड़ा था. अंशुल कंबोज, हर्ष दुबे और रुतुराज गायकवाड़ के पास भी इस सीरीज से राष्ट्रीय टीम में अपनी दावेदारी मजबूत करने का अवसर होगा.

INDIA A vs SRI LANKA A FOUR DAY MATCHES START TOMORROW 🏆



– A vital series for Indian players with 9 Tests coming this season. pic.twitter.com/CMpHjNND7U — Johns. (@CricCrazyJohns) June 24, 2026

भारत ए टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान एवं विकेटकीपर), साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, सारांश जैन, गुरनूर बरार, आकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अमन मोखाडे, शेख रशीद और जिशान अंसारी