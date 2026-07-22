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IND vs ZIM: क्या श्रेयस अय्यर खोल पाएंगे अपना खाता, लक्ष्मण की रणनीति पर भी होगी नजर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अब जिम्बाब्वे दौरे पर है. अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को अभी तक जीत नहीं मिली है. लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उसे खाता खुलने की उम्मीद है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 22, 2026, 08:21 PM IST

Published On Jul 22, 2026, 08:21 PM IST

Last UpdatedJul 22, 2026, 08:21 PM IST

shreyas iyer on india vs zimbabwe match

क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खोल पाएगी खाता?

हरारे: आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम अब तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है. सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद 25 और 26 जुलाई को सीरीज के बाकी दो मैच होंगे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है. भारत ने अभी तक कोई भी मुकाबला अय्यर की कप्तानी में नहीं जीता है. आयरलैंड में टीम ने दोनों मैच गंवाए और इसके बाद इंग्लैंड में भी टीम ने चार मुकाबले हारे. एक मुकाबला बेनतीजा रहा. और अब अय्यर की कोशिश अपना खाता खोलने की होगी.

हालांकि टॉस के मामले में अय्यर की किस्मत अच्छी रही है. उन्होंने सभी सात मैच में टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी की. श्रेयस इस दौरे को एक कम अनुभवी टीम के साथ आत्मविश्वास वापस पाने और लय बनाने के मौके के तौर पर देखेंगे.

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इस सीरीज में गौतम गंभीर की गैर-मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण भी स्टैंड-इन हेड कोच के तौर पर वापसी कर रहे हैं. टीम के संतुलन और चयन को लेकर उनके नजरिए पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैभव सूर्यवंशी पर होंगी निगाहें

इस सीरीज में 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होंगे. उम्मीद है कि वह सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे. हरारे स्पोर्ट्स क्लब दोनों बल्लेबाजों के लिए अच्छा मैदान रहा है. अभिषेक ने इसी मैदान पर अपने पहले टी20 शतक के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई थी, जबकि सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान यहां एक यादगार शतक लगाया था.

वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में मौका दिया गया था. सीनियर टीम के लिए अपनी पहली सीरीज में वैभव ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया. वह 14, 13 और 15 रन की पारी ही खेल सके. अब उनके पास जिम्बाब्वे के विरुद्ध अपने हाथ खोलने का मौका होगा.

हालांकि, हालात भारत की बल्लेबाजी की परीक्षा ले सकते हैं. हरारे की पिच आमतौर पर तेज गति और उछाल के लिए जानी जाती है, जिससे जिम्बाब्वे के अनुभवी तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा मुकाबले में मजबूती से बने रहेंगे. अगर भारत को बल्लेबाजी में लड़खड़ाने से बचना है, तो नई गेंद के खिलाफ ज्यादा अनुशासन दिखाना होगा.

तिलक वर्मा को लेकर भी हैं कई सवाल

इस बीच मिडिल ऑर्डर में भी चयन को लेकर उलझनें हैं. उप-कप्तान तिलक वर्मा अभी तक नंबर 5 पर जम नहीं पाए हैं, जबकि ईशान किशन अभी पसंदीदा नंबर 3 की जगह पर खेल रहे हैं. रिंकू सिंह एक मजबूत फिनिशर बने हुए हैं, जिससे बल्लेबाजी का कॉम्बिनेशन चर्चा का दिलचस्प विषय बन गया है.

भारत को ऑलराउंडर की भूमिका के लिए हर्ष दुबे, शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे में से भी किसी एक को चुनना होगा. वहीं, तेज गेंदबाजी आक्रमण में प्रिंस यादव और मयंक यादव के शामिल होने की उम्मीद है.

कैसा रहा है IND vs ZIM, Head to Head

भारत और जिम्बाब्वे के बीच साल 2010 से अब तक कुल 14 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 11 मैच अपने नाम किए, जबकि जिम्बाब्वे 3 मैच जीत चुका है. हालांकि, जिम्बाब्वे घरेलू हालात का फायदा उठाने को लेकर आश्वस्त होगा, इसलिए भारत इस सीरीज को हल्के में नहीं ले सकता.

भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

जिम्बाब्वे की टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ले मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामुरी, मिल्टन शुंबा, तफदजवा त्सिगा.

एजेंसी इनपुट- आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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