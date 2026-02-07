T20 World Cup 2026: फहीम अशरफ की वजह से बचा पाकिस्तान, एक ओवर में पलट दिया खेल

PAK vs NED: पाकिस्तान की टीम मैच हारने की कगार पर थी. लेकिन यहीं से फहीम अशरफ ने कमाल की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी.

faheem-ashraf

T20 World Cup 2026 PAK vs NED : पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड्स को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. नीदरलैंड्स की टीम 147 रन ही बना पाई. पाकिस्तान की टीम ने आखिरी ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की टीम एक वक्त पर 119 रन पर सात विकेट गंवा चुकी थी. आखिरी 12 गेंदों पर पाकिस्तान को 29 रन बनाने थे. और, ऐसा लग रहा था कि मैच अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है. लेकिन, यहीं पर फहीम अशरफ ने मैच का रुख पलट दिया. हालांकि नीदरलैंड्स की खराब फील्डिंग ने भी पाकिस्तान की मदद की.

पाकिस्तान की किस्मत पलटी 19वें ओवर में पाकिस्तान ने 24 रन बटोरे. वेन ब्रीक के इस ओवर की पहली ही गेंद पर फहीम अशरफ ने छक्का लगाया. अशरफ ने मिड-विकेट पर छक्का लगाया. ओवर की दूसरी गेंद पर अशरफ ने एक और बड़ा शॉट लगाया लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ में हवाई शॉट लगाया. ओ’डोउड गेंद के नीच आए और लेकिन उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया. यहां पाकिस्तान के लिए जीवनदान साबित हुआ. यहां पर पाकिस्तान ने दो रन बनाए.

Add Cricket Country as a Preferred Source

इसके बाद अगली तीन गेंदों पर फहीम अशरफ ने दो छक्के लगाए. यहां से मैच में पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हो गई. ओवर की आखिरी गेंद पर गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की बाउंड्री के पार गई. इस ओवर में कुल 24 रन बने और पाकिस्तान को अब आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थी. ओवर की पहली गेंद पर शाहीन शाह पर एक रन लिया. और ओवर की तीसरी गेंद पर अशरफ ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी. मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था लेकिन अशरफ ने 11 गेंद पर नाबाद 29 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने 31 गेंद में सबसे ज्यादा 47 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज सईम अयूब ने 13 गेंद में 24 रन का योगदान दिया. बाबर आजम 18 गेंद में 15 रन ही बना सके.

पॉल वान मीकेरेन ने 12वें ओवर में फरहान और उस्मान खान (0) को आउट किया. 13वें ओवर में बाबर भी चले गए. पाकिस्तान का स्कोर इस समय पांच विकेट पर 100 रन था. आखिरी पांच ओवर में पाकिस्तान को 37 रन चाहिए थे लेकिन अनुभवी काइल क्लेन ने 16वें ओवर में मोहम्मद नवाज (छह) को पवेलियन भेजा. आखिरी चार ओवर में पाकिस्तान को 34 रन की जरूरत थी जब शादाब खान भी अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद अशरफ ने टीम को संकट से निकाला.

नीदरलैंड ने अच्छी शुरुआत की और 12.1 ओवर में तीन विकेट पर 100 रन बना लिए थे. इसके बाद हालांकि पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दबाव बना लिया. एक समय 12 . 3 ओवर में तीन विकेट पर 105 रन से स्कोर 16.4 ओवर में सात विकेट पर 129 रन हो गया.

TRENDING NOW

मोहम्मद नवाज ने 13वें ओवर में डि लीडे को आउट किया जिसके बाद से बल्लेबाजी क्रम बिखर गया. अबरार अहमद ने 16वें ओवर में एडवडर्स को पवेलियन भेजा.

बायें हाथ के आफ स्पिनर सईम अयूब ने लोगान वान बीक (0) और जाक लायन कैचे (9) को 17वें ओवर में तीन गेंदों के भीतर आउट किया. सईम ने सात रन देकर दो विकेट लिये जबकि नवाज ने 38 और अबरार ने 23 रन देकर दो दो विकेट चटकाए.