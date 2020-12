एडिलेड टेस्‍ट में भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 180 गेंदों का सामना करने के बाद 74 रन की पारी खेली। विराट अपने शतक की ओर जा रहे थे। इसी बीच उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे 42(92) की एक गलती के चलते विराट कोहली को वापस पवेलियन लौटना पडा।

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) स्‍वंय भी इसके बाद ज्‍यादा देर तक मैदान पर बल्‍लेबाजी नहीं कर पाए। 80 ओवरों के बाद कंगारू टीम ने नई गेंद ली और अपने स्‍ट्राइक गेंदबाज मिशेल स्‍टार्क (Mitchell Star) को अटैक पर लगाया। नई गेंद से पहले ह ओवर में स्‍टार्क ने रहाणे को एलबडब्‍ल्‍यू आउट कर दिया। विराट (Virat Kohli) के आउट होने के महज आठ रन बाद ही रहाणे चलते बने।

नाथन लियोन की गेंद पर बल्‍लेबाज रहाणे ने कवर्स की दिशा में शॉट लगाया और विराट को रन की कॉल दी। विराट के आधी पिच पर आने के बाद रहाणे ने कॉल वापस ले ली और स्‍वयं अपने छोर पर वापस लौट गए। इस गलतफहमी के चलते लियोन ने गेंद हाथ में आते ही बिना देरी करे विराट को रनआउट कर दिया।

इसके बाद फैन्‍स ने सोशल मीडिया पर रहाणे की जमकर खिंचाई की।

Everyone in dressing to ajinkya rahane after that runout of virat kohli pic.twitter.com/cqMsBgTMQh

Mf @ajinkyarahane88 might just have cost a test match for us Virat was set to score big pic.twitter.com/VumhBfXHVS

— Dileep (@Dileep__A) December 17, 2020