'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस

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'किस बात की अकड़ है', वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद प्रफुल्ल हिंगे के सेलिब्रेशन स्टाइल पर भड़के फैंस

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली. उनका विकेट लेने के बाद प्रफुल्ल हिंगे ने जिस अंदाज में सेलिब्रेशन किया उसकी खूब आलोचना हो रही है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 27, 2026, 10:58 PM IST

Published On May 27, 2026, 10:58 PM IST

Last UpdatedMay 27, 2026, 10:58 PM IST

Praful Hinge Celebration after Vaibahv Sooryavanshi wicket

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार, 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बनाए. न्यू चंडीगढ़ में इस मुकाबले में बाएं हाथ के इस 15 साल के ओपनर ने अपनी पारी में पांच चौके और 12 छक्के लगाए.

सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. और वैभव ने आक्रामक बल्लेबाजी का वह रूप दिखाया कि क्रिस गेल का आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड भी खतरे में आ गया. गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंद पर शतक बनाया था. वैभव उस रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गए थे. लेकिन प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर एक और हवाई शॉट लगाने के चक्कर में वह थर्ड मैन बाउंड्री पर कैच आउट हो गए. हिंगे ने इस सीजन में वैभव को दूसरी बार आउट किया.

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हिंगे ने इसके बाद काफी सेलिब्रेट किया. लेकिन उनके सेलिब्रेशन का अंदाज फैंस को पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर हिंगे के सेलिब्रेशन मनाने के अंदाज को अच्छा नहीं माना गया. और फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर किया.

यह राजस्थान रॉयल्स की पारी का 8वां ओवर था. जब इस ओवर में कुल 29 रन बन चुके थे. जिसमें से 26 रन वैभव ने बनाए थे. ओवर की आखिरी दो गेंद बची थीं जब वैभव को दो गेंद पर तीन रन चाहिए थे क्रिस गेल का 30 गेंद पर शतक लगाने के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए. हिंगे ने ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट फेंकी. वैभव ने उसे अपर-कट करना चाहा. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और थर्ड-मैन बाउंड्री पर स्मरण रविचंद्रन ने गेंद को कैच कर लिया. वैभव सेंचुरी से चूक गए. वह चेहरे पर निराशा लिए हुए भारी कदमों से डग-आउट की ओर बढ़े.

जैसे ही हिंगे ने देखा कि वैभव आउट हो गए हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वह ज्यादा ही खुलकर सेलिब्रेशन करने लगे. यह पहला मौका नहीं है जब गेंदबाज ने सूर्यवंशी को आउट करने के बाद इस अंदाज में सेलिब्रेट किया हो. काइली जैमिसन ने भी वैभव को आउट करने के बाद उन्हें चिढ़ाते हुए सेलिब्रेट किया था. कुछ ऐसा ही हिंगे ने भी किया. हिंगे ने वैभव को आउट करने के बाद दोनों हाथ फैलाकर सेलिब्रेट किया और उनके पास जाकर चेहरे पर जो भाव बनाए वह फैंस को नागवारा गुजरा.

सूर्यवंशी की धमाकेदार पारी के बाद ध्रुव जुरेल ने भी धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने 21 गेंद पर 50 रन बनाए. राजस्थान ने 8 विकेट पर 243 रन का स्कोर बनाया. खबर लिखे जाने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 ओवर में सात विकेट पर 145 रन बना लिए थे. इस मैच को जीतने वाली टीम का सामना क्वॉलिफायर-2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा. गुजरात को पहले क्वॉलिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हराया था.

पुरानी है हिंगे और वैभव की जंग
एलिमिनेटर से पहले दो बार सनराइजर्स और राजस्थान का मुकाबला हुआ था. 13 अप्रैल को विदर्भ से आने वाले पेसर हिंगे ने पहली ही गेंद पर वैभव को आउट कर दिया था. उन्होंने मैच के बाद बताया था कि उन्होंने साथी से कहा था कि वह वैभव को पहली ही गेंद पर आउट करेंगे. इसके बाद जब 25 अप्रैल को दोनों टीमों में फिर एक बार मुकाबला हुआ तो वैभव ने हिंगे के पहले ही ओवर में लगातार चार छक्के लगाकर हिसाब बराबर कर लिया था. उन्होंने 37 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी. लेकिन पिछले दोनों ही मुकाबलों में राजस्थान की टीम को हार मिली थी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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