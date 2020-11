भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और बीसीसीआई के खिलाफ ट्रोलिंग को सोशल मीडिया पर लाइक कर चर्चा में आए युवा बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव को सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने एक बार फिर निशाने पर लिया. इस बार यादव ने कोई गलती तो नहीं की थी लेकिन विराट के एक ट्वीट पर उनके कमेंट पर फैन्‍स ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

दरअसल, मौजूदा वक्‍त में ऑस्‍ट्रेलिया में (India vs Australia) क्‍वारंटाइन में रहते हुए भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है. इसी बीच भारतीय कप्‍तान विराट कोहली ने अपने प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो ट्वीट किया. विराट ने इस ट्वीट में लिखा कि उन्‍हें टेस्‍ट क्रिकेट का प्रैक्टिस सेशन काफी पसंद है.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, “ऊर्जा, ध्‍वनि, मैं विरोधी टीम पर आपके हावी होने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं.”

डैमेज कंट्रोल में लगे सूर्यकुमार यादव के इस कमेंट पर विराट कोहली के फैन्‍स ने उन्‍हें ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा और मजेदार कमेंट किए.

U will definitely get selected in squad one day..be patient man 👑👑

Man @surya_14kumar🙄😂 pls take a break from Twitter u r failing miserably to make up for your mistake..keep faith in yourself n work hard thn nobody can stop you from representing ICT..

