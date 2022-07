नई दिल्ली: मैदान पर विराट कोहली का अंदाज सबसे अलग होता है। भले ही वह बल्लेबाजी कर रहे हों या फिर फील्डिंग। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में उनकी जॉनी बेयरस्टो के साथ झड़प हुई। लेकिन, इसके बाद वह मैदान पर उस वक्त नाचते हुए नजर आए जब मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को आउट किया।

सिराज ने बिलिंग्स को चकमा दिया। बिलिंग्स ने 57 गेंद पर चार चौकों की मदद से 36 रन बनाए। सिराज ने बिलिंग्स के डिफेंस को भेद दिया और भारत को एक अहम कामयाबी दिलाई। इस बीच, भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कोहली के मैदान पर किए गए रिऐक्शन पर कॉमेंट किया है।

Shewag is a below standard commentator. He even don’t know how, what to speak, a mannerless arrogant person.

