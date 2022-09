दुबई: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर-4 में होने वाले मुकाबले को शुरू होने में अभी थोड़ी देर बाकी है लेकिन दोनों टीमों के फैंस अभी से सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गये हैं। ग्रुप स्टेज में 5 विकेट से हराने के बाद भारत का फिर से पाकिस्तान से आमना-सामना होने जा रहा है। इस मैच को लेकर फैंस के बीच खासा उत्साह है जिसकी पता सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स देखकर लगाया जा सकता है। इस मैच को लेकर भारत और पाकिस्तान के फैंस मैच का आगाज होने से पहले ही ट्विटर पर एक-दूसरे को ट्रोल करने लगे हैं।

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में दूसरी बार आमने-सामने हैं। इससे पहले 28 अगस्त को दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी जहां भारत ने 5 विकेट से बाजी मारी थी।

This would be repeated by “Naseem Shah” this time inshallah. #INDvPAK #INDvsPAK2022 #AsiaCup2022 pic.twitter.com/04d5j6pI4Z

— dr.ikki (@idrikki541) September 4, 2022