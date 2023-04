'इसका क्या करना है'- फिर फेल हुआ साव का बल्ला, टि्वटर पर मचा गया हल्ला

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी साव का फॉर्म इस समय बहुत ज्यादा खराब है. गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में भी वह कुछ खास नहीं कर सके. साव 11 गेंद पर 13 रन बनाकर बोल्ड गए.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के इस 28वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मात दी. दिल्ली ने यह मुकाबला 4 विकेट से हराया. यह आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली की टीम की पहली जीत थी.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सिर्फ 127 रन बनाए. दिल्ली के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया. ईशांत शर्मा, एनरिच नॉर्त्जे और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए.

कोलकाता की ओर से जेसन रॉय ने 39 गेंद पर 43 और आंद्रे रसल ने 31 गेंद पर नाबाद 38 रन बनाए. इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका.

इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने तेज शुरुआत की. लगातार असफलताओं के बाद यह पृथ्वी साव के लिए अच्छा मौका था. लक्ष्य कम था और वह संभलकर खेल सकते थे. हालांकि वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद को कट करने के प्रयास में वह पारी के पांचवें ओवर में बोल्ड हो गए. पहले विकेट के लिए दिल्ली ने 38 रन जोड़े.

इस साल आईपीएल के 6 मैचों में पृथ्वी साव सिर्फ 47 रन बना सके हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 7.83 का रहा है और सर्वाधिक स्कोर 15 का.

इस असफलता के बाद साव की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई. फैंस ने जमकर उन पर निशाना साधा.

