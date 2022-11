कतर: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. और उनके फैंस ने कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 से भी क्रिकेटर के लिए अपना सपॉर्ट जताया. उनका एक फैन ने हाथ में बैनर थामे नजर आया.

सैमसन को न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 इंटरनैशनल और वनडे इंटरनैशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया. हालांकि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया. टी20 इंटरनैशनल सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले हार्दिक पंड्या ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और रणनीतिक कारणों से लिया गया फैसला बताया गया. इसके बाद उन्हें वनडे सीरीज के पहले मैच में मौका दिया गया. हालांकि रविवार को खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया.

आईपीएल फ्रैंचाईजी राजस्थान रॉयल्स, जिसके संजू सैमसन कप्तान है, ने ट्विटर पर सैमसन के लिए अपना प्यार जताया.

पंड्या ने कहा था, ‘अब वे बाहर बैठ रहे हैं… संजू सैमसन, उदाहरण के लिए, हम उन्हें मौका देना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से हम उन्हें मौका नहीं दे पाए. लेकिन मैं समझ सकता हूं कि वे कैसा महसूस कर रहे होंगे. कोई भले ही कुछ भी कहे लेकिन एक क्रिकेटर होने के नाते यह मुश्किल है.’

राजस्थान रॉयल्स ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें फैंस के हाथों में संजू सैमसन को सपॉर्ट करता हुआ बैनर था. फ्रैंचाइजी ने इसके साथ मजेदार कैप्शन भी दिया.

Everybody: Who are you supporting at the FIFA World Cup?

Us: pic.twitter.com/e66NRg78dh

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 27, 2022