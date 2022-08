वीडियो: 'हरा नहीं सकते तो बेईमानी करते हैं', भारत के साथ हुए 'धोखे' पर फूटा गुस्सा

‘यह सरासर बेईमानी है।’, शुक्रवार को भारतीय महिला हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद अंपायरिंग पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर इस मैच के अंपायर्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की।

5 अगस्त को कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को पेनल्टी शूटआउट में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय फैंस को लगता है कि अंपायरों की गलती की वजह से भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने से महरूम रह गई।

My heart goes out to the Indian women’s hockey team who fought like bravehearts against Australia. No shame in losing in penalties to the Aussies. Our ladies gave everything on the pitch. As fans, we cannot expect more. Really proud of the this team. ???❤️ — Viren Rasquinha (@virenrasquinha) August 5, 2022

भारत ने तीनों पेनल्टी शूटआउट मिस किए। लेकिन इस पूरे प्रकरण की शुरुआत एक बदकिस्मती के साथ हुई। ऑस्ट्रेलिया की मेलॉन अपने पहले प्रयास में गोल करने में असफल रहीं। गोलकीपर सविता पूनिया ने कमाल का बचाव किया। इसके बाद भारतीय स्ट्राइकर लालरेम्सियामी पेनल्टी शूटआउट के लिए तैयार होती हैं। लेकिन उन्हें आकर रोक देती हैं।

#CWC2022 #INDvsAUS #hockeyindia @thecgf @FIH_Hockey @HockeyIndiaLeag Absolute day light robbery between Indian and Australia women match. Denied India PC and took referral away and then let them retake the Shoot out Corruption or racism …awful and inept decision — Munna Dixit ? (@munna_dixit) August 5, 2022

वजह, घड़ी अभी रुकी नहीं। यह फैसला न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि दिल तोड़ने वाला। कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन में यह बदइंतजामी की हद कही जा सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दूसरा मौका दिया गया। और यहां वह गोल करने में सफल रही। बाद के दोनों ऑस्ट्रेलियन स्ट्राइकर्स ने भी गोल किया।

*Remove Archery and Shooting where Indians dominate ☑️ *Make utterly biased decisions against Indians in boxing and Squash ☑️ *Let Aussies retake a missed penalty stroke, coz the “clock didn’t start” ☑️ Great England Robbery Games 2022. #CWC2022 #cheaters — Rohit Singh (@I_RohitSingh) August 5, 2022

भारतीय कोच जेनेके शॉपमैन भी काफी निराश नजर आईं। उन्होंने कहा, ‘मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई थी… मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों को भी पता होगा कि यह ड्रामा हुआ… यह कोई बहाना नहीं है लेकिन बेशक, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ।’

If they can’t defeat you they will cheat. Still they live in colonial mindset.Cheating can’t stop you. Capt Savita punia you have done a tremendous job. We proud of you. ??❤️? Best wishes for Podium finish against NZ. #BadDecisions #CWC2022 #CommonwealthGames #Hockey #CWG22 pic.twitter.com/0wSKdrmVOv — Tribhuwan त्रिभुवन ?? (@Tribhuwanchauh1) August 5, 2022

इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस का गुस्सा भड़क गया। फैंस कहने लगे कि इंटरनैशनल हॉकी फेडरेशन ने भारत से गोल्ड मेडल छीन लिया है। उनका कहना था कि इतने बड़े आयोजन में इस तरह की बदइंतजामी वाकई परेशान करने वाली है।