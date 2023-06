WTC Final: 'हमारे बल्लेबाजों को डर था कहीं कलई न खुल जाए', रोहित शर्मा के फैसले पर भड़के फारुख इंजीनियर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लंदन के दी ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट पर 327 रन बनाकर अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदाबीज करने का फैसला किया.

भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने रोहित के इस फैसले की कड़ी आलोचना की. वह पहले गेंदबाजी करने के फैसले से काफी हैरान नजर आए. उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे खुद को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते थे.

इंजीनियर ने समाचार एजेंसी एएनआई से अपने कोट पर भारत के झंडे का बैज दिखाते हुए कहा, 'मैं यहां अपने देश भारत को सपॉर्ट करने आया हूं.' हालांकि वह टॉस जीतकर पहले बोलिंग करने के रोहित शर्मा के फैसले से वह हैरान थे. उन्होंने कहा. 'भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया यह थोड़ा हैरान करने वाली बात थी क्योंकि मुझे लगता है कि यह फैसला इसलिए लिया गया कि हमारे बल्लेबाज एक ताजा ग्रीन विकेट पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने एक्सपोज नहीं होना चाहते थे.'

85 वर्षीय इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज रोहित शर्मा की टीम के लिए काफी अहम होंगे. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि चेतेश्वर पुजारा भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ी होंगे और विराट कोहली और शुभमन गिल भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

#WATCH | London | Former Indian cricketer Farokh Engineer says, "...India winning the toss, the decision (to bowl first) is a bit surprising but I think the decision was taken because our batsmen do not want to be exposed to the Australian attack on a fresh green track. We are… pic.twitter.com/Szi8jJ85Kh

