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‘वनडे में रोहित के साथ ओपनिंग करें सूर्यवंशी...’,पूर्व दिग्गज ने दी टीम इंडिया को अनोखी सलाह

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद उनको भारत के वनडे टीम में शामिल किए जाने की मांग उठाने लगी है. पूर्व दिग्गज फारुख इंजीनियर ने वनडे विश्व कप 2027 में रोहित के साथ वैभव को ओपनिंग की सही विकल्प बताया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 27, 2026, 01:25 PM IST

Published On Jul 27, 2026, 01:25 PM IST

Last UpdatedJul 27, 2026, 01:25 PM IST

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया. इसके लिए उनको मैन ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया. अब भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने वैभव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए.

मिडिल ऑर्डर में खेले शुभमन गिल

भारत के दिग्गज बल्लेबाज फारुख इंजीनियर ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि आदर्श स्थिति शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की है. गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मेरे विचार से गिल इस समय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. इसलिए गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए. गिल गेंद को हवा में उठाकर नहीं मारते हैं. इसके अलावा वनडे में बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का संयोजन आदर्श रहेगा.

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इंजीनियर ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि रोहित को टीम में रहना चाहिए और उन्हें सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए. इंजीनियर ने आगे कहा कि सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए आदर्श खिलाड़ी है. विराट कोहली तीसरे और गिल चौथे नंबर नंबर पर आ सकते हैं. इससे भारत की बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी.

जिम्बाब्वे के खिलाफ वैभव ने किया है कमाल का प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी ने जिंबॉब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. वैभव ने 3 मैच में 196.10 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए. जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान सूर्यवंशी ने 15 चौके और 9 छक्के लगाए. इंजीनियर ने कहा कि इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को वनडे टीम में शामिल करने का यह उपयुक्त समय है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल करने का यही सही समय है. मुझे समझ नहीं आता कि लोग वनडे और टी20 में इतना अंतर क्यों करते हैं. वह रन बना रहा है और उसमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास भी है.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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