एक भी खिताब नहीं लेकिन पहले दिन से RCB में खेलने पर खुद को लकी मानते हैं विराट कोहली

जयपुर| रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने करियर के पहले दिन से फ्रेंचाइजी के लिए खेलने को लेकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं.

कोहली ने फ्रेंचाइजी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "मैं पहले दिन से एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलने को लेकर वास्तव में भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. यह दोनों सिरों से विश्वास पर आधारित एक निरंतर संबंध रहा है कि हम एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं और मैंने प्रशंसकों को मेरे साथ बहुत व्यवस्थित रूप से जुड़ते हुए देखा है. तथ्य यह है कि हम सही कारणों से खेल खेलते हैं."

कोहली ने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में फ्रैंचाइजी के लिए डेब्यू किया था. फ्रैंचाइजी के लिए 234 मैचों में, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 36.50 के औसत और 129.41 के स्ट्राइक-रेट से 7044 रन बनाए हैं. हालांकि उनकी टीम आज तक खिताब नहीं जीत पाई है.

उन्होंने कहा, "मैं यहां इतने लंबे समय तक रहने के लिए वास्तव में सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां मुझे हर साल आना और आईपीएल की यात्रा फिर से शुरू करना पसंद है. इसलिए, यह हमेशा बहुत रोमांचक होता है."

Thank you, Virat Kohli, for everything you do. We’re honoured to be part of your legacy. ??#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 @imVkohli pic.twitter.com/Gcwkgf1VkM

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) May 12, 2023