VIDEO: बॉल रोकने के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गया खिलाड़ी, वीडियो देखकर हंसी छूट जाएगी

आईपीएल 2023 के बीच यूरोपियन क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है. यूरोपियन क्रिकेट लीग में धमाकेदार मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस लीग से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फील्डर ने गेंद को रोकने के लिए पहले बांउड्रीलाइन को क्रॉस किया, फिर वहां से गेंद को वापस भेजा. यह फनी वीडियो जिसने भी देखा, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया.

यह वीडियो 23 मई का है. टी-10 लीग मैच के दौरान एक फील्डर ने गेंद को रोकने के लिए पहले पैर का उपयोग किया, जब वह गेंद को नहीं रोक पाया तो वह सीमा रेखा के पार चला गया और वहां लेटकर गेंद को बाहर फेंका. यह देखकर फील्डर सहित कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी मजेदार प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

यहां देखें वीडियो:

Watch till the end...

When you're so determined to stop the boundary, you go beyond the call of duty... and end up with a hilarious blooper! ?#EuropeanCricket #EuropeanCricketSeries #StrongerTogether pic.twitter.com/s0EwDDmVfc

