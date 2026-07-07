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FIFA वर्ल्ड कप: मरिनो ने तोड़ा रोनाल्डो का सपना, स्पेन से हारकर बाहर हुआ पुर्तगाल

डलास: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना टूट गया. मिकेल मेरिनो (Mikel Merino) के स्टॉपेज टाइम (91वें मिनट) में किए गोल ने पुर्तगाल के इस स्टार की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी. और डलास स्टेडियम पर खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस मैच में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के...

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 07, 2026, 07:38 AM IST

Published On Jul 07, 2026, 07:38 AM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 07:38 AM IST

Title : FIFA WC: Merino's late winner helps Spain knock out Portugal in the last 16

डलास: क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सपना टूट गया. मिकेल मेरिनो (Mikel Merino) के स्टॉपेज टाइम (91वें मिनट) में किए गोल ने पुर्तगाल के इस स्टार की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी. और डलास स्टेडियम पर खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस मैच में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ ही स्पेन की टीम ने क्वॉर्टर फाइनल में जगह बना ली है. यहां उसका मुकाबला बेल्जियम से होगा जिसने अमेरिका को हराकर यहां जगह बनाई है.

मैच समाप्ति की सीटी बजते ही रोनाल्डो और उनके चाहने वाले भावुक हो गए. आखिर फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में शुमार यह खिलाड़ी इस मंच से विदा जो ले रहा था. यह रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप है. यह बात वह पहले ही कह चुके थे. उन्होंने मैच से पहले कहा था, ‘यह मेरा आखिरी विश्व कप होगा. पर उम्मीद करता हूं कि स्पेन के खिलाफ मैच आखिरी मैच नहीं होगा.’ पर उनकी उम्मीदें टूट गईं. 41 साल के इस स्टार ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 27 मैच खेले और 11 गोल किए. उन्होंने कई मुकाम हासिल किए. इसमें से एक वर्ल्ड कप के छह एडिशन में गोल करने का रिकॉर्ड भी शामिल रहा.

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स्पेन की शुरुआत सधी हुई रही. लेकिन उसका रुख अधिक आक्रामक दिखा. माइकल ओयारजबल (Mikel Oyarzabal) ने तीसरे मिनट में ही पुर्तगाली गोल पोस्ट पर आक्रमण किया. लेकिन गोलकीपर डियोगो कोस्टा (Diogo Costa) मुस्तैद थे. पुर्तगाल ने जवाब दिया. जोआओ केन्सेलो (João Cancelo) ने दाएं छोर से हमला किया. लेकिन वह गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया.

इसके कुछ मिनट बाद डानी ओल्मो (Dani Olmo) ने ओयारजबल के लिए मौका बनाया. लेकिन यह शॉट भी गोल पोस्ट के करीब से गुजर गया. इसके बाद रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए कोशिश की लेकिन उनी सिमोन (Unai Simón) ने बचा लिया.

इसके बाद 15 मिनट के खेल में काफी उत्तेजना भरे रहे. लेकिन इस दौरान स्पेन की बढ़त साफ दिखाई दी. टीम ने लगातार आक्रमण किए. लेकिन कोस्टा ने उन्हें बचा लिया. दो बार स्पेन ने गोलपोस्ट पर हमला किया. लामिन यूमल (Lamine Yamal) और एलेक्स बायना की कोशिशों को डिओगो कोस्टा ने पूरा नहीं होने दिया.

पुर्तगाल के लिए गोल करने का सबसे शानदार मौका क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही आया. जोआओ फेलिक्स (Joao Felix) के पास पर रोनाल्डो ने कमाल का शॉट लगाया. लेकिन स्पैनिश गोलकीपर ने सिमोन ने उसे बचा लिया. यह पुर्तगाल के लिए सबसे अच्छा मौका था.

दूसरे हाफ में खेल संतुलन पर बना रहा. लेकिन पुर्तगाल अधिक आक्रामक और खतरनाक नजर आया. खास तौर पर पेड्रो नेटो (Pedro Neto) के दाएं छोर से किए गए हमले की वजह ने पुर्तगाल के लिए मौका बनाया. पेड्रो को नेल्सन सेमेदो (Nélson Semedo) को चोट लगने के बाद मैदान पर लाया गया.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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