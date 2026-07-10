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FIFA World Cup 2026: सेमीफाइनल में फ्रांस, मोरक्को को दी 2-0 से मात

फ्रांस ने लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. क्वॉर्टर फाइनल मैच में उसने मोरक्को को आसानी से 2-0 से हराया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 10, 2026, 08:10 AM IST

Published On Jul 10, 2026, 08:10 AM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 08:10 AM IST

France into World Cup SF

France into World Cup SF FIFA WC: Mbappe steal spotlight again as France sail into third successive SF/ Credit: FFF, Via- IANS

नई दिल्ली: फ्रांस ने शान से फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. यह लगातार दूसरा मौका है जब फ्रांस की टीम ने अंतिन चार में जगह बनाई है. क्वॉर्टर-फाइनल में फ्रांस का खेल कमाल का रहा. टीम ने मोरक्को को 2-0 से हरा दिया. मुकाबला एकतरफा रहा और मोरक्को की टीम पर फ्रांस पूरी तरह भारी नजर आया. इस हार के साथ ही अफ्रीकी देश का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है.

फ्रांस के लिए इस मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेल ने गोल किया. मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने आक्रामक खेल दिखाया और मोरक्को के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया. मैच के पांचवें मिनट में मोरक्को के गोलकीपर यासीन बुनू ने दायोट उपामेकानो के हेडर को गोल पोस्ट में जाने से रोका.

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नोसैर मजराउई ने एम्बाप्पे के खिलाफ बॉक्स के अंदर फाउल किया, जिसके बाद फ्रांस को पेनल्टी मिल गई. हालांकि, एम्बाप्पे पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर सके और बुनू ने शानदार बचाव किया. पहले हाफ में फ्रांस ने कई और प्रयास किए, लेकिन वह मोरक्को के डिफेंस को भेद नहीं पाया. इस तरह से शुरुआती 45 मिनट गोलरहित रहे.

हालांकि, दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपने अटैक को और तेज किया. टीम को पहली सफलता मैच के 60वें मिनट में मिला. कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने बेहतरीन कर्लिंग शॉट लगाते हुए फ्रांस को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिलाई. यह इस वर्ल्ड कप में उनका आठवां गोल रहा. इसके ठीक छह मिनट बाद ही उस्मान डेम्बेल ने फ्रांस की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया. एम्बाप्पे के शानदार पास का फायदा उठाते हुए डेम्बेल ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और फ्रांस की जीत पक्की कर दी.

इसके बाद भी फ्रांस ने बचे हुए समय में खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा और मोरक्को को हावी होने का कोई मौका नहीं दिया. फ्रांस ने लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले, टीम साल 2018 में चैंपियन बनी थी, जबकि 2022 में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था. फ्रांस अब 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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