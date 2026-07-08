शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई

अटलांटा: 79वें मिनट तक मैच में मिस्र का पलड़ा भारी लग रहा था. लगने लगा था कि अब अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप से वापसी हो रही है. और मिस्र की टीम क्वॉर्टर फाइनल में जा रही है. लेकिन इसके बाद खेल बदलना शुरू होता है. बाजी पटलने लगती है. पहले एक गोल से अर्जेंटीना खाता खोलता है. फिर एक और गोल से बराबरी करता है. और फिर आखिरी लम्हे में एक और गोल कर मैच अपने नाम कर लेता है. इस जीत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की टीम क्वॉर्टर फाइनल में पहुंच गई. इस मैच में लियोनल मेसी ने एक गोल किया. और एक गोल में असिस्ट भी किया. वहीं एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम में गोल कर मिस्र के अरमानों पर पानी फेर दिया. हालांकि मेसी ने एक पेनाल्टी मिस की थी. लेकिन आखिर में उन्होंने टीम की जीत में अहम किरदार निभाया.

राउंड ऑफ 16 के इस मैच में अर्जेंटीना 0-2 से पीछे थी. लेकिन फिर फुटबॉल का जादू चला. और उसने वापसी की राह पकड़ी. मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट में पहला गोल कर खाता खोला. और फिर मुस्तफा जिक्रो ने 62वें मिनट में दूसरा गोल किया. यहां मैच पर मिस्र की पकड़ काफी मजबूत हो चुकी थी. और लग रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्ड की ही तरह लियोनल मेसी के आखिरी वर्ल्ड कप का सफर अब समाप्त होने वाला है. लेकिन मेसी ने इसके बाद जादू दिखाना शुरू किया. पहले उन्होंने आक्रमण की बागडोर संभाली. 79वें मिनट में उन्होंने क्रिस्टियन रोमेरो को गोल करने में मदद की. और मैच के 83वें मिनट में खुद भी गोल किया.

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लुटारो ने एक लंबी गेंद एरिया में डाली, जो अर्जेंटीना के कप्तान के लिए सही जगह गिरी और उन्होंने उसे गोल की तरफ किक किया. गोलकीपर शोबेइर ने गेंद को छूने की कोशिश की, लेकिन वह बार से टकराकर अंदर चली गई और स्कोर 2-2 हो गया. इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के तीसरे मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत पक्की करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया.

वर्ल्ड कप के 11 मैचों के बाद अर्जेंटीना ने पहले हाफ में गोल खाया. इससे 8 साल पहले फ्रांस के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के मैच में अर्जेंटीना ने पहले हाफ में गोल खाया था.

यासर इब्राहिम ने हेडर से गोल करके मिस्र को चौंकाने वाली बढ़त दिलाई, जिसे मुस्तफा शोबीर ने शानदार ढंग से बचाए रखा. गोलकीपर ने मेसी की पेनाल्टी को बचाने के लिए डाइव लगाई और एलेक्सिस मैक एलिस्टर और जूलियन अल्वारेज के शॉट्स को भी शानदार ढंग से रोका.

मिस्र को लगा कि उन्होंने एक घंटे का खेल पूरा होने से ठीक पहले दूसरा गोल कर लिया है. हैसम हसन ने दाईं ओर से शानदार दौड़ लगाई और सालाह को गेंद दी, जिन्होंने जिको को गोल करने में मदद की. हालांकि, गोल से ठीक पहले फाउल होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन इससे अल अहली के खिलाड़ी की बढ़त दोगुनी करने की कोशिश में बस थोड़ी देर हुई; उन्होंने सालाह और हसन के साथ मिलकर किए गए तेज काउंटर-अटैक पर गोल कर दिया.

इससे मिस्र जीत के बहुत करीब पहुंच गया, लेकिन अर्जेंटीना ने हार नहीं मानी. उन्होंने कई मौके गंवाए लेकिन धैर्य नहीं खोया; वे लगातार हमले करते रहे, मौके बनाते रहे और शानदार वापसी की.

क्रिश्चियन रोमेरो ने एक गोल करके अंतर कम किया, मेसी के शानदार फिनिश से बराबरी हुई और फर्नांडीज ने एक यादगार वापसी की.

इनपुट- आईएएनएस